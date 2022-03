Paul Wesley será el Capitán Kirk en 'Star Trek: Strange New Worlds'

Llega un Capitán Kirk en el puente de mando de la Enterprise. 'Star Trek: Strange New Worlds', la nueva ficción de la franquicia trekkie, ha incorporado a su reparto a Paul Wesley, que cambiará los colmillos vampíricos por el icónico uniforme color mostaza de la Flota Estelar del emblemático James T. Kirk.

Sin embargo, para ver al actor de 'Crónicas vampíricas' en el drama de ciencia ficción de Paramount+ habrá que esperar bastante tiempo dado que el personaje no aparecerá hasta la segunda temporada cuando aún faltan meses para que no se estrene la primera.

Eso sí, la cuenta oficial de la saga ha aprovechado el anuncio del sorprendente fichaje para facilitar la primera imagen de Wesley como una versión joven de Kirk en el que parece ser el puente de mando de la USS Enterprise, una estrategia de promoción bastante peculiar teniendo en cuenta que, en el mejor de los casos, no le veremos en acción hasta dentro de más de un año.

"Paul es un actor consumado, con una presencia asombrosa cuya bienvenida es clave para la serie", declaran el productor ejecutivo Alex Kurtzman y los co-showrunners Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers en un comunicado. "Como todos nosotros, es un fan de 'Star Trek' de toda la vida y estamos entusiasmados con su interpretación de este personaje icónico".

Kirk fue encarnado por primera vez por William Shatner en la serie de NBC que arrancó la franquicia 'Star Trek' en 1966 y continuó interpretándolo tras su cancelación en 1969 en 'Star Trek: The Animated Series' y en un total de siete películas. Posteriormente, en 2009, Chris Pine cogió el testigo en un nuevo film dirigido por J.J. Abrams que tuvo dos secuelas.

El nuevo spin-off de 'Star Trek: Discovery', que se estrenará el próximo 5 de mayo en Paramount+, sigue las aventuras del Capitán Christopher Pike (Anson Mount), que capitaneó la Enterprise antes que Kirk. Según sus responsables, la ficción es un retorno al formato clásico de exploración espacial semanal de planetas al estilo de la serie original.

Tras conocerse la noticia, Wesley tuiteó que se sentía "profundamente honrado y todavía un poco sorprendido" por la oportunidad de interpretar a James Kirk. El actor acompañó el mensaje con una fotografía junto a Shatner, con el que recientemente coincidió de manera casual durante un vuelo a Los Angeles.

I am deeply humbled and still a little startled to have been given the honor of playing the inimitable James T Kirk. Ever since I was a kid, I have been awed by the imaginative world Gene Roddenberry created.

Recently, I boarded a flight to LA to discover that the man in the pic.twitter.com/U8GVD4ZemP