Peacock renueva 'Chacal' por una segunda temporada antes de su estreno en SkyShowtime

Por Alejandro Rodera |

Eddie Redmayne volverá a meterse en la piel del Chacal. El personaje creado en los años setenta por Frederick Forsyth, que fue encarnado por Edward Fox en la cinta de Fred Zinnemann lanzada en 1973, ha resurgido recientemente con la serie 'The Day of the Jackal', coproducida por Peacock y Sky. En esta nueva versión, el actor que ganó el Oscar por 'La teoría del todo' se ha puesto al frente del elenco y ha encabezado una adaptación que, escasas semanas después de su estreno, ha recibido luz verde para producir nuevos capítulos.

Eddie Redmayne y Úrsula Corberó en 'Chacal'

Así pues, 'Chacal' (como se ha bautizado en España) tendrá una segunda temporada, aunque en nuestro país todavía tendremos que esperar unos cuantos días para poder disfrutar de la primera., que tendrá en este contenido un auténtico filón para enganchar al público local, tanto por el atractivo de su relato de suspense como por, que tiene un rol principal en el elenco.

La actriz de 'La Casa de Papel' interpreta a Nuria, una de las personas más importantes en la vida de Chacal, aunque realmente desconoce quién es realmente. Y es que el misterioso protagonista se gana la vida ocultando su verdadera identidad, puesto que su labor de asesino a sueldo así lo requiere. Sin embargo, tras completar uno de sus encargos empieza a ser perseguido por una tenaz agente británica, interpretada por Lashana Lynch ('Sin tiempo para morir'), que seguirá sus pasos por toda Europa. Completan el elenco Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O'Neill, Nick Blood, Sule Rimi y Florisa Kamara.

En todos los tops

La serie creada por Ronan Bennett ('Top Boy') se ha ganado la renovación tras convencer al público y la prensa especializada. En estos momentos, 'Chacal' cuenta con una valoración de 72/100 en Metacritic y de un 84% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en sus plataformas originales, Peacock y Sky, ha irrumpido con fuerza. Según apunta Deadline, la ficción ha liderado el top 10 del servicio de streaming estadounidense y ha batido récords en la cadena de pago británica, donde se ha desmarcado como su mayor éxito con 3 millones de visualizaciones en siete días.