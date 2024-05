Peacock da luz verde a la nueva 'The Office' y desvela su ambientación periodística

Por Alejandro Burrueco Marín |

Peacock ha puesto en marcha una nueva serie del universo de 'The Office'. Será un falso documental humorístico del mismo estilo creado por Greg Daniels, que ya trabajaba en la serie original, al que se le suma el humorista Michael Koman como cocreador. Todavía se desconoce el título de la obra, pero Domhnall Greeson, conocido por 'El Renacido' y 'Ex Machina', y Sabrina Impacciatore, actriz italiana que aparece en 'The White Lotus', serán los protagonistas.

Michael Scott y Dwight Schrute en 'The Office'

Pese a estar ambientada en el mismo universo que la oficina de Michael Scott, su trama girará sobre un tema algo diferente.con la ayuda de su editor y algunos periodistas voluntarios, como relata Deadline.

Además, el rodaje de la primera temporada está previsto para julio y cuenta con Ricky Gervais, Stepehen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijays Americas como productores ejecutivos. La serie no será un reboot, ni continuará la historia que terminó en 'The Office'. No obstante, al confirmarse que pertenece al mismo universo es posible que regresen a la pequeña pantalla algunos de los protagonistas de la cómica oficina. Michael Scott, Dwith Schrute o Pam Beesly podrían regresar haciendo algún tipo de cameo.

¿Dónde se podrá ver?

La serie ha sido encargada por la plataforma Peacock, que pertenece a Universal, pero que no trabaja con los servidores españoles. Sin embargo, Universal se unió a Paramount para crear su propia plataforma de streaming, SkyShowtime. Lo que quiere decir que en el caso de que la serie se pudiese ver en España dicha plataforma sería el lugar idóneo.