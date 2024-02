Muere Ewen MacIntosh, Keith Bishop en 'The Office', a los 50 años

Por Daniel Parra |

El humorista y actor Ewen MacIntosh ha fallecido en la mañana del miércoles 21 de febrero, tal y como ha confirmado JustRight Management, su agencia, en X: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento en paz de nuestro querido genio de la comedia Ewen MacIntosh. Su familia agradece a todos los que lo apoyaron, especialmente a Willow Green Care Home". La compañía también ha confirmado que "pronto tendrá lugar una cremación privada para familiares y amigos cercanos", así como "un memorial de celebración más adelante este año".

Ewen MacIntosh en 'The Office'

, tal y cómo él mismo explicó en sus redes sociales en febrero de 2022, cuando publicó una imagen suya en un hospital: "Una mala época para mí me temo, amigos. Manteneos fuertes". El actor galés. Otros trabajos destacados de MacIntosh fueron en ' Miranda ' y en 'Little Britain'. También dedicó parte de su carrera al teatro, con obras como 'Geek! A New Musical', y a la radio, donde estuvo presente para la sitcom radiofónica 'Cabin Pressure'.

En cine, ha realizado apariciones en la controvertida 'A Serbian Film', 'The confusion of tongues' y 'Finding Fatimah'. También fue uno de los concursantes de la versión británica de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. Ricky Gervais volvió a confiar en él para uno de sus últimos trabajos, un cameo en la tercera y última temporada de 'After Life'. Precisamente, el propio Gervais ha sido uno de los primeros compañeros de MacIntosh que se ha despedido de él en X, antiguo Twitter: "Noticias extremadamente tristes. El tan divertido y encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como 'Big Keith' de 'The Office', ha fallecido. Un original absoluto. RIP".

Conmoción entre los fans de 'The Office'

Han sido numerosas las muestras de cariño que muchos seguidores de 'The Office', consternados, han dejado en X hacia Ewen MacIntosh. Varios de ellos han publicado algunas de sus mejores escenas en la comedia británica, a modo de recuerdo. Ed Scott, director ejecutivo de DAB Music y amigo cercano del actor, ha mostrado su tristeza: "Puede que haya sido conocido por millones como Keith de 'The Office', pero la persona es a la que más recordaré. Ewen era todo empatía, amabilidad e integridad y, sobre todo, era un hombre realmente bueno. Les envío amor a sus padres Sara y Ewen Sr., a su hermano Colin y a su familia, así como a sus muchos amigos y fans".