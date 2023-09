'The Office' podría regresar con un reboot a cargo del creador de la serie original

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La huelga de Hollywood está mas cerca que nunca de llegar a su fin. Por ello, los espectadores tienen puestas sus miradas en las próximas temporadas del cine y de la televisión estadounidense. No obstante, los profesionales de la industria también piensan en futuros proyectos y, entre ellos, podría estar el regreso de la exitosa serie 'The Office'.

Steve Carell en 'The Office'

Según indica ScreenRant, el reboot de la serie llegará con. A pesar de que todavía no hay ningún comunicado oficial de la cadena NBC, parece que el equipo de la comedia ambientada en la compañía Dunder Mifflindefinitivamente.

Desde 2013 han sido muchos los rumores de que la ficción podría regresar. De hecho, el showrunner ha asegurado que él no tendría ningún problema en volver, pero que los capítulos se deberían desarrollar en otra empresa que no sea Dunder Mifflin. Por otro lado, algunos actores del reparto, como Mindy Kaling y John Krasinski, han afirmado que volverían si hay un buen proyecto. Sin embargo, no se sabe qué pasará con Michael Scott, el personaje interpretado por Steve Carell.

La moda de los reboots

Los estadounidenses no son los únicos que hacen reboots, ya que, en estos últimos años, España ha apostado por traer de vuelta varias de sus series más exitosas, como es el caso de 'Física o química'. Tras llevar a cabo el reencuentro de la serie, Atresmedia ha anunciado que están preparando una nueva entrega con una nueva generación de alumnos, siguiendo así los pasos de 'UPA Next', que volvió a abrir la academia de artes escenénicas. Además, en estas últimas temporadas también se estrenado nuevos episodios de 'Los protegidos' y 'Los hombres de Paco'.