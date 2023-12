Por Beatriz Prieto |

'Viajando con Chester' cerró su temporada con la entrevista de Risto Mejide a Pedro Piqueras. Un encuentro que arrancó con el periodista aclarando si su jubilación era decisión suya o de Mediaset España, y que concluyó con el presentador de 'Informativos Telecinco' valorando el fichaje de su sucesor, Carlos Franganillo, en medio de la crisis de audiencia de la compañía.

Risto Mejide entrevista a Pedro Piqueras en 'Viajando con Chester'

, opinó el periodista, quien reconoció que "Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido"., porque además lo veía como muy parecido a mi ideal, a su edad, de como hacer las cosas", declaró Piqueras. Asimismo, el presentador desveló que su fichaje "no era fácil", puesto que "él estaba muy a gusto en Televisión Española, porque le trataban muy bien"., manifestó Piqueras.

Mejide señaló entonces que a Franganillo "no le va a tocar una época fácil", refiriéndose al hecho de que Mediaset "está muy tocado a nivel de audiencias y lo estamos sintiendo todos". "¿Tú lo has notado?", indagó el catalán. "Sí, hombre, cómo no lo voy a notar. Yo he notado la fuga de 'Pasapalabra', por ejemplo, sí que la he sufrido", respondió Piqueras, antes de asegurar que "yo confío" en el fichaje del asturiano. "Me da un poco de rabia irme en un momento en el que veo que el consejero delegado, Alessandro Salmen, está apostando fuertemente por los 'Informativos'", admitió el manchego.

"Hay que saber salir"

Además, Piqueras señaló que "yo he remado muy bien, he apostado por una persona que va a ayudar mucho también". "Un proyecto informativo necesita un tiempo para hacerse, consolidarse", valoró el presentador, consciente de que, para cuando eso ocurriera, él podría tener ya más de setenta años. Por ello, el periodista opinó que "es mucho más honesto decir que es el momento que ayudo a remar acompañando a la persona que me va a sustituir, apostando por alguien que es muy bueno y apartándome porque no voy a tener la fuerza necesaria para batirme el cobre".

"Este es un trabajo que empiezas por la mañana y terminas por la noche. A veces noto que no estoy tan ágil haciendo la escaleta como hace diez años", confesó Piqueras, quien añadió que "me sale porque tengo un equipo estupendo alrededor". "Hay que saber estar y saber salir", subrayó el manchego, consciente de que "voy a renunciar a muchas cosas", como un gran sueldo, "pero hay un momento en el que tienes que parar".