'Viajando con Chester' cerró su décima temporada la noche del miércoles 6 de diciembre, con Pedro Piqueras como último invitado. Una entrevista en la que Risto Mejide no perdió el tiempo al abordar el asunto de máxima actualidad que lo afectaba, su jubilación al frente de 'Informativos Telecinco', sobre la cual Piqueras despejó las dudas sobre si se marchaba por su propia voluntad o Mediaset España había decidido prescindir de él.

. Y, además, ahora conforme se acerca el día, lamento no tener una edad más joven para seguir, por muchas razones", respondía el periodista, antes de recordar que "llevo pensando irme y lo hice público alguna vez, desde hace un par de años, porque".

El manchego reconoció que "era difícil escoger el momento": "Lo pensé al final de la pandemia, pero enseguida estalló la guerra de Ucrania y, entonces, dices: 'no es el momento de irse'". Finalmente, "he escogido el momento" y, aunque "siempre me han pedido que siguiera la nueva organización", Piqueras admitió que "se han portado de maravilla en ese sentido, no me han puesto ninguna pega". "Firmé mi salida en primavera, pero venían acontecimientos como las elecciones anticipadas, y firmé para final de año porque iba a haber unas elecciones en diciembre", declaró el periodista.

"Tengo miedo de dejarlo"

Dado que las elecciones se adelantaron y ya se ha celebrado la correspondiente investidura, Piqueras reconoció que "me siento liberado en cuanto a compromiso de no irte con las cosas inacabadas, pero da un poquito de pena, porque me gusta mucho esto". "Cuando pienso en ese lunes sin una agenda, que será en enero, no sé lo que voy a hacer", admitió el manchego, ante su cercana jubilación.

A pesar de esa incertidumbre, Piqueras desveló que "hay proyectos, evidentemente", puesto que había gente que se había puesto en contacto con él, lo que no restaba que sintiera "el miedo de dejar lo que he estado haciendo durante los últimos 34 años en televisión. Y en los últimos 51 años en el periodismo". "También pienso que va siendo hora de dedicarme un tiempo a mí, a mi familia, a mis amigos...", matizó el periodista, con el deseo de "poder hacer lo que nunca hice".