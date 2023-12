Pedro Piqueras, sobre el plató de 'Informativos Telecinco': "He tenido siempre detrás un hule"

Por Redacción |

La marcha de Pedro Piqueras de 'Informativos Telecinco 21:00' es un hecho. El periodista se jubila y el último día en el que va a estar al frente del terreno informativo será el 21 de diciembre de 2023, poniendo punto y final a su trayectoria profesional tras 17 años en la cadena. El encargado que va a ocupar el puesto de Piqueras es Carlos Franganillo.

Repasando su trayectoria, el también director de 'Informativos Telecinco' ha dado una entrevista a El País donde ha sido muy claro sobre varios aspectos, como por ejemplo la poca inversión del grupo de comunicación en los 'Informativos Telecinco'. "La información no es precisamente la prioridad de Telecinco", señalaba la periodista. "", soltaba Pedro Piqueras, siendo muy crítico con el plató en el que ha pasado tantos años.

"A cambio de no tener inversión, he tenido libertad absoluta. Ahora que la información va a ser la gran apuesta de la casa, lo disfrutarán mis compañeros. Digamos que he sido como Moisés haciendo la travesía del desierto y ahora que se ve la Tierra Prometida me bajo. Le dejo a Franganillo la casa limpia y un equipazo de grandes profesionales como compañeros", continuaba Pedro Piqueras.

Sobre perder el liderazgo

Respecto a haber perdido el liderazgo en el ámbito informativo, Pedro Piqueras reacciona de la siguiente manera: "Fui líder 11 años, que se dice pronto, y dejar de serlo jode. Pero el dato no depende solo de uno, sino de lo que tengas antes y después en tu parrilla, y lo de la de enfrente. Lo he llevado con la tranquilidad de hacer un buen trabajo con las circunstancias y los medios que tienes", contestaba el periodista.