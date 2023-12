Pedro Piqueras anuncia cuál será su último día en 'Informativos Telecinco'

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que se hizo pública la retirada de Pedro Piqueras, el presentador de 'Informativos Telecinco 21:00' ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de su jubilación. Una de ellas ha sido con Risto Mejide en 'Viajando con Chester', donde ha revelado que se va por decisión propia y que lleva meditándolo desde hace 2 años. "Hay que saber irse también y hacerlo en un momento en el que puedas hacer otras cosas distintas", ha explicado el conductor.

Pedro Piqueras en 'Viajando con Chester'

Aunque se sabía que ya no continuaría al frente de los informativos del canal principal de Mediaset España, todavíaen el que Pedro Piqueras se iría del prime time de Telecinco. En cambio, en una entrevista concedida a El País,profesional tras 17 años en la cadena.

A lo largo de la entrevista, el manchego ha dejado claro que su función como presentador y director de 'Informativos Telecinco' se ha basado en contar los hechos dejando a un lado las opiniones propias: "No editorializo. No soy un evangelizador, sino un canal, un narrador de lo que ocurre. Nunca me pongo al lado de nadie, es fundamental mantener distancia". De hecho, Pedro Piqueras está orgulloso y cree que es un triunfo que nadie sepa exactamente su ideología.

Pedro Piqueras ve con buenos ojos a su sustituto

Por otro lado, también ha dado su opinión sobre Carlos Franganillo, quien se pondrá al frente de los informativos nocturnos de la cadena de Mediaset España a partir de enero: "Me parecía el mejor. He coincidido con él en varias coberturas, que es lo que más me ha gustado siempre como periodista". Finalmente, ha recordado los caóticos pasos que le daban desde 'Sálvame', los cuales le llevaron a cabrearse con Raquel Mosquera.