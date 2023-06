Pedro Santos ('Viaje al centro de la tele'): "Es una sorpresa que un programa de archivo pueda durar tanto"

Por Fernando S. Palenzuela |

'Viaje al centro de la tele' se ha convertido ya en uno de los formatos por excelencia de La 1. Con 10 años de trabajo a sus espaldas indagando en el archivo de RTVE, el programa liderado por Pedro Santos asume cada temporada el reto de crear nuevas historias con un grupo, un artista, un presentador o una temática en el centro. Entrevistamos a su director para que nos cuente cómo se ha enfrentado al reto de esta nueva temporada donde, además, se celebra el décimo aniversario.

'Viaje al centro de la tele'

Hemos comenzado con el concurso, que ya anticipamos que iba a ser por carta o por tarjeta postal, como quiera la gente, en plan viejuno, con su sello correspondiente, para que las personas ganadoras tengan su diploma personalizado y firmado a mano por Santiago Segura de 'Viaje al centro de la tele' y un vinilo, a la antigua usanza, un LP que se decía entonces, también con el sello de 'Viaje al centro de la tele'. Lo hemos hecho con mucha ilusión, la verdad es que nunca pensamos que íbamos a llegar a los 10 años, no pensamos ni que iba a llegar al segundo año cuando me plantearon y me propusieron el programa. El equipo está muy ensamblado, nos conocemos todos, conocemos el archivo, sabemos qué tenemos que buscar. Como decía la canción de Ketama, sabemos lo que queremos. Con mucha ilusión, intentando no que sean otros 10 más, que me parece impensable, pero por lo menos hacer buenas temporadas que no desmerezcan a las anteriores, sino superarnos más todavía.

¿Por qué habéis querido tirar de "lo viejuno" como tú dices para el sorteo de los diplomas?

Alucinaba mucho en mi casa cuando decían lo de: 'envía una carta o tarjeta postal'. Todos aquellos que tenemos ya una edad tenemos en la memoria como recuerdo desbloqueado el enviar una carta con el sello para participar en el concurso. Se hacía en "Aplauso", en "Tocata", se hacía en todos los musicales y se hacía en diferentes programas, incluso en los deportivos. No sé si funcionará o no, igual recibimos solo 3 cartas, pero por lo menos la idea me parece en consonancia con el espíritu de 'Viaje al centro de la tele', que es traer recuerdos de una forma amable para que todos en la casa, incluso los más jóvenes, sepan lo que había en aquel entonces. Una de las cosas fundamentales de aquella época eran los concursos por carta o tarjeta postal. Podríamos haber dicho que nos enviaran un whatsapp o un correo electrónico, pero así me parecía una especie de guiño e incluso una pequeña broma lo de enviar la carta o la tarjeta postal.

Otros 10 años más me parece impensable, pero por lo menos queremos hacer buenas temporadas que no desmerezcan a las anteriores

¿Por qué no habéis querido hacer un programa especial por los 10 años?

Cuando se hace un programa especial, se suelen recopilar cosas. Nosotros nos dedicamos a recopilar cosas, por lo que recopilar de recopilar me iba a parecer que el material que ponemos está muy sobado, muy trillado. Lo que queríamos era ofrecer cosas nuevas, como el especial de Raphael, el de música de los 60, otro especial dedicado a Mercedes Milá..., es decir, que sigan siendo protagonistas los personajes y los momentos y no hacer una recopilación de la recopilación. Pensé que lo único que tenía que haber especial para el décimo aniversario era un concurso, un detalle con la gente que lleva siguiéndonos 10 años, por eso hemos hecho los diplomas de fieles seguidores del programa. Es más, una vez que acabe el concurso, aunque no esté firmado a mano por Santiago Segura, sí colgaremos un pdf para que todo el mundo que quiera pueda descargarse el diploma.

Como decías, ni de lejos te esperabas hacer 10 años con 'Viaje al centro de la tele'. ¿Qué balance haces en este tiempo?

Es el balance que nos hacemos muchos, un balance de sorpresa, de incredulidad, de cómo un programa de archivo puede durar tanto tiempo, cómo la gente nos puede seguir pese a haber estado en diferentes franjas horarias. Hemos estado de access, de prime time, de late night, en repeticiones los fines de semana, a primera hora, antes de 'Corazón', solventando los huecos cuando se hacía un especial de la Fuerzas Armadas, en Nochebuena con el karaoke... Es como si trabajas en una empresa y te ponen a todos los horarios y a todos rindes, que es muy complicado, porque te puede afectar por el consumo que haya a esa hora en televisión. Sorpresa, incredulidad y por supuesto agradecimiento a la gente que pese a todos los vaivenes está ahí con nosotros. A ese millón y pico de fieles que están ahí viendo 'Viaje' siempre a la hora que lo echen.

Tenéis unos seguidores muy fieles que, salvo casos puntuales, siempre están presentes en los diferentes programas.

También tenemos el efecto de 'yo no sé a qué hora emiten el programa, pero si lo veo me quedo enganchado', que es lo que me dice la gente. Ahora mismo la televisión está muy fragmentada, pero si en un momento ponen la televisión y nos ven, se quedan, entonces también son fieles. La gente nos sigue y, salvo algún capítulo en el que experimentamos y podemos pinchar un poquito, lo normal es una gran aceptación. Intentamos que todos los capítulos tengan la misma calidad y la gente ya se ha acostumbrado a 'Viaje' y sabe que hacemos un humor blanco, tratamos de una forma amable las cosas, buscamos documentos nuevos en cada temporada, que es nuestra prioridad. Hay otros que se repiten, pero es normal porque llevamos muchos años.

Pedro Santos, director de 'Viaje al centro de la tele'

Los programas de archivo tienen una magia especial, ahí tenemos a 'Cachitos' que sigue funcionando muy bien.

'Cachitos' es un programa ideal para estar en la franja que está y en La 2. 'Cachitos' es un programa de culto, es hermano nuestro aunque seamos diferentes en cuanto a concepto y contenido, pero bebemos de la misma fuente, que es el archivo. Tenemos un tratamiento por el cual queremos afrontar las décadas pasadas con un toque de humor, eso nos une. Cuando tú planteas imágenes que muchas personas no han visto o que las vivieron en su momento y pueden desbloquear recuerdos, quieras o no, si eso está hecho con un ritmo, funciona. Eso es lo que le pasa a 'Cachitos' y a 'Cómo nos reímos', que también lleva un montón de años y no es por desmerecerlo. Con el archivo, si se trata bien e intentas bucear en profundidad, sacas un producto que puede ser agradable y sobrevivir en el tiempo. Por si fuera poco, el archivo de RTVE tiene una ventaja, y es que tenemos las décadas de los 60, 70 y 80 en exclusiva.

La gente que tenga una curiosidad más técnica, alucina. Quienes tengan una curiosidad en cuanto a los estilismos también alucinan. La gente que tenga una curiosidad en la vertiente musical, también. La gente que tenga una curiosidad en cuanto a ver cómo han cambiado los rostros conocidos del ayer al hoy, que los años no pasan solamente para nosotros, sino que pasan para todos, también. Por último, la gente que añora a personajes que han desaparecido y que puede rescatarlos a través del archivo en el que siempre viven, también es un punto a favor. Tenemos mucho a favor para seguir enseñando el archivo. A fin de cuentas es la historia de la televisión contada de una forma amable, es un programa histórico, no tiene otra lectura, pero que se puede digerir porque tiene un ritmo y unos elementos que lo hacen muy masticable.

Estáis en una noche muy complicada como es la del jueves. Después de todos los años que llevas con este programa, ¿estás preocupado por el lugar en el que te colocan en parrilla?

Mentiría si dijera que no, claro que estamos preocupados por estar compitiendo con grandes formatos porque el nuestro es un programa de archivo que surgió en verano para estar en un late night. Que nos pongan en un prime time en temporada claro que nos preocupa porque queremos que nuestro producto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Queremos que nuestro programa documental llegue al mayor espectro posible de personas. Quitando esa ligera preocupación, el fondo está en que hagamos un producto bueno, de calidad, y que, además, sirva a lo que es el servicio que tiene esta televisión, que es un servicio público. La música es cultura, la televisión es cultura, entonces nosotros enseñamos la televisión de entonces, la música, los estilismos, cómo eran los rostros conocidos de entonces... Fuera de eso o de que compitamos con un programa estrella, nosotros no sabemos cuando estamos haciendo el programa contra qué vamos a competir ni en qué día vamos a ir ni a qué hora. Solamente nos preocupamos en hacer un producto que sea lo mejor posible y que tenga la mayor calidad posible y que no bajemos el listón a pesar de haber pasado los años. Luego donde nos ponen, como no depende de nosotros para qué nos vamos a hacer mala sangre. Eso sí, la verdad es que es como echar una carrera y tener un brazo atado a la espalda, somos un programa de archivo, no un programa que valga un dineral ni mucho menos.

Estamos preocupados por estar compitiendo con grandes formatos porque el nuestro es un programa de archivo

De todos los programas de esta temporada, ¿con cuál te quedas por tenerle un cariño especial?

Hemos hecho un esfuerzo extra con los dos programas que hemos dedicado a Eurovisión. Ya sabes que ahora mismo en Televisión Española el fenómeno Eurovisión ha recobrado protagonismo. El programa que hemos hecho de "Euroversiones", que son versiones de temas de Eurovisión, y el segundo que hemos hecho de los cantantes que han estado vinculados a Eurovisión con el paso del tiempo o han seguido versionando los temas de Eurovisión o han seguido con la canción con la que representaron a Eurovisión, creo que son dos programas que van a gustar mucho a todos los que siguen el Festival de Eurovisión. Ese era uno de los retos para este décimo aniversario. El especial de Raphael con motivo del 80º cumpleaños también, ten en cuenta que Raphael casi tiene más especiales en Eurovisión que éxitos, y ya tiene éxitos, y es un hombre que empezó en televisión casi con el archivo. Este era otro reto, también material al intentar afinarlo para que se viera mejor. Ha habido muchos retos que iremos viendo progresivamente a lo largo de la temporada.

¿Qué me puedes contar de ese programa tan especial de los 60?

Acabo de visionar el programa último que cierra la temporada, que está dedicado a los 60, y es un programón. Es el primero que hacemos dedicado a los 60, así que ha sido todo un experimento porque como es música muy antigua tenía mis recelos, pero he visto que son canciones que tienes en la memoria colectiva de anuncios que se han vuelto a rescatar, de los abuelos, de los padres...

¿Tenéis la mira ya puesta en una siguiente temporada?

Con todo lo que va a pasar en la casa... Nosotros siempre estamos pensando en la siguiente temporada e intentando ver qué posibilidades hay. Solo me pongo a pensar en la siguiente temporada cuando acabo esta y siempre y cuando haya una predisposición a hacerla, entonces sí me gustaría, creo que hay material para otra temporada. Pero van a pasar muchas cosas en Televisión Española en estos meses y habrá que ver si quieren seguir contando con nosotros. Lo que sí te cuento es que ya estamos preparando el especial de Nochebuena, que se va a titular, provisionalmente, "Qué noche la de aquel siglo" porque estará dedicado a las mejores canciones del siglo pasado. En homenaje también al programa de Miguel Ríos de 'Qué noche la que de aquel año'. Cuando acabe esta temporada nosotros seguimos preparando capítulos, habrá algunos que no entren en esta temporada y en una hipotética siguiente temporada se tendrían que emitir.