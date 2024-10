Por Alejandro Burrueco Marín |

Los seguidores de 'Got Talent España' han rememorado un momento angustiante de la quinta edición del programa al volver a recibir un rostro conocido. Pedro Volta ha vuelto como concursante cinco años después de que tuviera que ser atendido en 2019 tras sufrir un síncope durante su prueba de escapismo acuático. "Fue de las experiencias más duras de mi vida", dijo al subirse al escenario de nuevo.

Pedro Volta en la quinta edición de 'Got Talent España'

", explicó al jurado, ya que del actual panel tan solo Risto Mejide trabajaba en el programa por entonces. Volta trajo esta vez

La actriz se subió al escenario junto al ilusionista y una vez allí tuvo que escribir una fecha que fuese especial para ella. A continuación, Volta conectó con Echevarría a través de una pantalla y logró acertar la fecha elegida por la jueza: el 31 de diciembre del 2017. El número no cesó y el mago siguió haciendo magia cuántica, demostrando que podía estar en varios sitios a la vez.

Pedro Volta no causó las mismas sensaciones

Sin embargo, Volta no logró causar la misma impresión que provocó con su tanque de agua, más allá del reencuentro. "No me ha llegado", sentenció Tamara Falcó. "Hoy te has quedado a medio camino y me da mucha rabia porque eres bueno", comentó Mejide, que ya se impresionó con él en el pasado, aunque le dio un voto de confianza con un "sí". Finalmente, Volta tendrá posibilidades de llegar a la semifinal juntando los votos positivos de Mejide, Echevarría y Florentino Fernández.