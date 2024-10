Risto Mejide anuncia su marcha de 'Got Talent España': "Ya no me apetece seguir"

Por Fernando S. Palenzuela |

Risto Mejide continúa sumando proyectos en Mediaset España, muchos de ellos ligados a la información. Cada tarde, el publicista se sienta en 'Todo es mentira', pero a partir del 23 de octubre también estará presente en el prime time de Telecinco con 'Demos. El gran sondeo'. Sin embargo, su implicación en este tipo de formatos ha desembocado en una importante decisión profesional.

Risto Mejide en una imagen promocional de 'Got Talent España'

El presentador ha anunciado en la presentación de 'Demos: El gran sondeo' que no quiere continuar como juez en ' Got Talent España '. "", explicaba a los periodistas al indicar que comenzó su carrera como juez de este tipo de programas y que eso fue lo que le dio las herramientas para aprender a ser presentador. "".

"Algo que me gusta mucho, y que he descubierto gracias a 'Todo es mentira' y 'Chester', es escuchar", continuaba Mejide. "Me siento capacitado ahora después de 18 años de poder hacer este tipo de formatos. Hace 18 años obviamente esto habría sido imposible. Me gusta esa idea, quiero tirar mi carrera por ahí y ese es mi reto ahora". Además, confesaba que se siente "menos cómodo juzgando que escuchando", por lo que seguirá ligado a la televisión en formatos donde se realice una "escucha activa".

El juez más veterano

Risto Mejide llegó a 'Got Talent España' en la segunda temporada para sustituir a Jesús Vázquez. Desde entonces, se ha mantenido en todas las ediciones hasta esta décima que está en emisión. Con su marcha, dirá adiós el juez más veterano que queda en el talent show después de que Edurne se despidiera tras el final de la novena temporada. Sin embargo, según sus palabras, todavía le quedaría un año más juzgado en 'Got Talent' antes de decir adiós definitivamente a esta faceta que le dio la fama.

Esta decisión llega días después de su polémica actuación en el formato de Fremantle. En las sextas audiciones le dio el pase de oro a una chica que seguía melodías con sus eructos solo por "fastidiar" a sus compañeros, tal y como él confesó. Tras la emisión del programa, emitió un comunicado en sus redes sociales en donde se disculpaba por su decisión y anunciaba que iba a tener una reunión con la dirección del talent show.