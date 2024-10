Pelayo Díaz responde a su polémica con Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity'

Por Almudena M. Lizana |

Un comentario de Pelayo Díaz sobre Marina Rivers en el cuarto programa de 'MasterChef Celebrity' se ha hecho viral en redes sociales. El estilista y diseñador de moda ha recibido miles de críticas tras unas palabras que dedicaba a la influencer desde el palco del talent show culinario producido por Shine Iberia para La 1.

Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity'

Mientras Marina Rivers cocinaba el último plato del programa, ella comunicaba que se había derretido uno de los utensilios que estaba utilizando. "", decía la joven tiktoker, mientras Pelayo Díaz reaccionaba junto a su amiga Hiba Abouk de una forma que no ha gustado nada a muchos espectadores del programa.

"Pues cari, en tu cara no pasa nada... En tu casa no te quemas, ahí en esa casa que te acabas de comprar, vas a comer pizza todos los días", soltaba el también influencer a modo de pulla. Tras recibir cientos de comentarios criticando su actitud y tachándolo de envidioso, Díaz ha hablado de lo ocurrido con el periodista Javier de Hoyos.

Su versión de lo ocurrido

"No nos podemos olvidar que 'MasterChef' es un programa de competición, en la que 16 concursantes se tienen que ir eliminando unos a otros. Obviamente, si vemos el fragmento único en el que estoy arriba con Hiba hablando de Marina, choca, pero está descontextualizado", empezaba el concursante de 'MasterChef Celebrity 9'.

Si ves todo el programa, se ve que es un programa en el que nos tiramos pullas, en el que Marina habla de su casa, de que come pizzas en ella, de que no sabe hacer nada porque es muy joven... Se mete con nuestra edad, nosotros nos metemos con ella, pero es todo en clave de humor del programa. No hay que tomarse todo tan a la tremenda y disfrutar un poco del show que estamos haciendo, simplemente", aclaraba Pelayo Díaz, justificando la polémica situación.