Alejandro Burrueco Marín

Rubén Ochandiano no solo ha descolocado al equipo de 'MasterChef Celebrity' durante las grabaciones al abandonar el programa, sino también una vez finalizada la emisión de la entrega en la que tomaba esa decisión. Desde sus redes sociales, el actor ha acusado al equipo del concurso de cocina de haber censurado algunas de sus últimas palabras, en las que explicaba con sinceridad el por qué de su decisión, y ha señalando con nombre y apellido a quien considera responsable.

Rubén Ochandiano abandona 'MasterChef Celebrity'

Ochandiano ha culpado a la CEO de Shine Iberia, la productora a cargo del programa, de que sus palabras se hayan cortado: "". El que fuera concursante del formato ha rescatado esas palabras para dar explicaciones a la audiencia: "Me voy porque ha llegado un punto en que".

"Me parece justo incorporarla al relato", ha terminado su breve comunicado Ochandiano. En el programa se llegó a escuchar parte de este discurso, aunque no la reivindicada con el actor en redes sociales: "Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más bonito, prefiero marcharme". "Siento que no acabo de entrar", explicó el actor después de haber superado tres programas, colapsando en el cuarto.

Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones:



"Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa."



Otros casos similares al de Ochandiano

Rubén Ochandiano compartió su intención de marcharse del programa antes de que los jueces diesen el verdadero veredicto. Pocholo Martínez-Bordiú e Itziar Miranda estaban en la cuerda floja junto al madrileño en la prueba de eliminación, por lo que se salvaron prematuramente y se vieron beneficiados por esta repentina decisión. A este respecto, cabe resaltar que Ochandiano fue el único concursante de esta edición que no fue anunciado para presentarla en el FesTVal de Vitoria, aunque finalmente Francis Lorenzo tampoco pudo acudir por cuestiones personales.

No es la primera vez que 'MasterChef Celebrity' vive este tipo de abandonos: María del Monte y Verónica Forqué también salieron del concurso por su propia voluntad, movidas por la presión en la que se vieron envueltas en el formato. No obstante, el caso de Ochandiano recuerda más bien al de Patricia Conde, quien sí fue expulsada por los jueces en una extraña entrega final. Shine Iberia llegó a amenazar con demandar a Conde después de que acusara al programa de manipulación y señalara que algunos de sus compañeros tomaban drogas.