Por Sergio Navarro |

Macarena Rey es una de las CEO del mundo audiovisual más importantes de España. Concretamente, este puesto lo ocupa en Shine Iberia y ella es responsable de grandes éxitos del entretenimiento de nuestro país como 'MasterChef' y todas sus versiones. desde hace poco tiempo, la productora se está abriendo a series documentales y a la ficción, por lo que hablamos con ella para conocer qué camino están tomando, qué está por llegar y cuál de los fracasos ha dolido más.

No es tanto una línea con los documentales musicales, sino con los documentales en general y con los reportajes. Es un género del que yo procedo, porque esto es así. Yo empecé haciendo reportajes y documentales en Canal+ hace muchísimos años, teníamos un espacio que se llamaba 'Abierto en canal' y hacíamos semanalmente documentales y reportajes. Entonces es un género que siempre he querido abordar, pero es verdad que la cantidad de entretenimiento que hacíamos nos impedía dedicar recursos a eso, porque hemos crecido mucho con el entretenimiento. Es igual que la ficción, estamos haciendo ficción, estamos haciendo un par de series ahora y es algo que tienes que tener el tiempo para poderle dedicar. Entonces pues es decidir que ha llegado el momento de diversificar y de empezar a hacer documentales y, de hecho, tenemos un par de ellos más nuevos para el año que viene.

¿Estarán relacionados con la música esos nuevos documentales?

No hay una línea de música, pero es verdad que si de repente nos viene alguien súper grande como Alejandro Sanz, que ya ha hecho y me habría encantado porque además le conozco de hace muchos años pues no diríamos que no. En estos biopics tiene que haber una relación de confianza, porque al final es abrirte en canal y desnudarte, así que hay que ser muy generoso. 'Bosé Renacido' ha funcionado genial, ha sido lo más visto de la no ficción en plataforma durante muchísimos meses, según nos cuentan en Movistar. Este año presentamos 'Generación Click', que también es nuevo y vamos a seguir haciendo. Es un camino que hemos elegido y una manera de contar las cosas diferente y nos está funcionando.

Mencionabas la ficción y Miguel Bosé ha tenido tanto documental como serie, ¿habéis planteado hacer una serie sobre Alaska también?

Pues de momento no, pero si ella está dispuesta nosotros la haríamos felices.

¿Cuál va a ser la línea que seguiréis en la ficción?

Con la ficción estamos trabajando en dos series y estamos muy contentos porque, además, una de ellas tiene visos de ver la luz bastante pronto, o sea que felices, pero vamos a seguir y vamos a intentar hacer una o dos series al año por lo menos.

¿Podría ser una serie diaria uno de vuestros objetivos a largo plazo?

La diaria es un género muy complicado que yo creo que hay expertos en ello que lo hacen muy bien como Diagonal. Nosotros no vamos a ir por ahí. Iremos por series para plataformas, en abierto, dramedias, thriller... Porque la comedia también es un género que requiere expertos y nosotros de momento estamos focalizados en lo que hacemos muy bien. Nacho Faerna, que es el jefe de ficción de Shine, tiene mucha experiencia en ese género. Y qué bien.

Macarena Rey

¿Qué va a ser lo próximo en cuanto a entretenimiento?

Ya se ha estrenado la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que está muy bien y estamos muy contentos, y 'Next Level Chef'.

¿Qué supone 'Next Level Chef' para Shine después de tantos años haciendo un programa de cocina?

Hemos hecho varios programas de cocina, hemos hecho un diario de cocina... Al final, la cocina es un género que tienes que conocer muy bien y que tienes que saber cómo hacerlo, porque no es fácil y has visto que se han intentado muchas veces. Hacen programas de cocina y lamentablemente no han funcionado como funcionan los nuestros. Este es un formato que no tiene nada que ver con 'MasterChef', por eso lo estamos haciendo, porque no es competencia de 'MasterChef'. Es verdad que es un talent, que es un género que a nosotros nos gusta, tiene más reality, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni por la estética, ni por el contenido, porque este es un concurso donde no solo concursan entre los concursantes, sino también los jueces. Hay doble concurso entre ellos y entre los jueces, que tendrá cada uno su equipo y concursarán para ver quién gana. Luego estéticamente no tiene nada que ver. De hecho, nos vamos a rodarlo fuera, a Irlanda, porque aquí no hay un plató de las dimensiones que necesitamos. Tiene más de 20 metros de altura, es enorme. Nunca hemos hecho un formato tan grande, tiene 40 y tantas cámaras, mientras que 'MasterChef' tiene 12. Son tres pisos, tres niveles con los cocineros. Luego también son diferentes los concursantes, aquí hay grandes amateurs, grandes cocineros de su casa, foodies, influencers y luego profesionales de la cocina. No profesionales de estrella Michelin y de sol en sol, pero jefes de cocina, jefes de partida, profesionales de la cocina... No tiene nada que ver, no habríamos hecho 'Top Chef', por ejemplo.

De hecho, vais a tener a Rakel, ganadora de 'Top Chef', en el jurado

Sí, tenemos a Raquel. Hace muchos años ella ganó 'Top Chef' y ella ha venido como invitada a 'MasterChef'. Luego nosotros hicimos un documental que era 'En busca del sol' para Movistar que era en busca de los soles Repsol y ahí la descubrimos. Ahí la descubrí yo como personaje y luego por eso ha venido bastantes veces a 'MasterChef' y es una genia. Es un monstruo de la cocina, de la naturaleza... Es pura tele.

¿Qué supone para Shine Iberia que 'MasterChef' sea su buque insignia?

Yo estoy súper orgullosa, 'MasterChef' ha sido el buque insignia y el motor de la productora. Es con lo que empezamos y lo que nos ha llevado a donde estamos. Yo creo que el reto no es estrenar muchas cosas, sino mantenerlas y es un formato que demuestra salud en cada edición. Viendo la curva de audiencias lo ves, que es un formato que siempre va hacia arriba. Cada capítulo sube y sube y sigue estando en buena salud. Eso es lo que indica la curva, que los jueces están estupendos, cada vez se sienten más relajados en el plató. La gente se sigue presentando, sigue queriendo cambiar su vida, sigue teniendo adoración por la gastronomía y seguimos viajando y visitando lugares maravillosos, que para mí es el lujazo, el poder enseñar rincones de España que la gente desconoce.

Alaska y Macarena Rey

Tanto Alaska como Miguel Bosé, con quienes habéis hecho los documentales, se os resisten para 'MasterChef Celebrity'...

Olvido no sé yo, igual sí que podría. Lo que pasa es queMiguel vive fuera. Aparte, que de Miguel no se podría decir que cocina algo mal, porque es muy buen cocinero pero se cree mejor.

¿En qué punto están 'Me resbala' y 'Prodigios'?

Bueno, 'Me resbala' yo creo que de momento no va a volver por lo menos en abierto. Nosotros tenemos los derechos y plataforma es algo que a mí me gustaría intentarlo, porque es un formato maravilloso que además si lo pudiéramos hacer de una horita sería increíble. 'Prodigios' está en Televisión Española y esperando.Yo creo que es ADN de TVE y televisión pública.

¿Qué programa te dio más pena que no funcionase de estros tres: 'Lego Masters', 'Masters de la reforma' o 'Cover Night'?

Cualquiera de los tres me dan pena, porque todos tenían mucho trabajo detrás de desarrollo. Quizás 'Cover Night', porque creo que tenía mucha calidad, el tema de los covers era muy tendencia y para mí no estaba en el lugar adecuado. Creo que era un programa a lo mejor para gente más joven que no está en TVE y a lo mejor en una plataforma habría funcionado mejor. 'Lego Masters' pues me dará toda la pena del mundo, porque ya lo digo siempre cuando me dicen: "No has tenido fracasos". Para mí hicimos una súper adaptación pero pues yo creo que no estaba programado. Era un programa para niños y las 23h es muy complicado que funcione. Es de los pocos países donde no ha funcionado.

¿Se podría volver a intentar de otra manera?

Nada me haría más feliz. Creo, de verdad, que se hizo muy bien. Tenía una factura y una calidad increíble, así que ojalá. Pero claro, igual ya en alguna plataforma.