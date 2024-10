Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 9' alcanzó su cuarta entrega semanal la noche del lunes 30 de septiembre, en La 1, tras la marcha de Nerea Garmendia. Una cita que, por desgracia, no esperó a su recta final para sumar otro aspirante más a la lista de expulsados, dado que el programa anunció la expulsión de aquel que presentara el peor plato en el primer reto de la noche, suerte que acabó corriendo Cristina Cifuentes.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el primer reto del cuarto programa

, en la que los aspirantes debían adivinary, en caso de fallar, Eduardo Navarrete sería el encargado de repartirla, como primer invitado. Comenzaba así una prueba en la que todos ellos debían elaborar la pasta desde cero, a lo que se añadió

Después de una cata con subidas y bajadas, el jurado señaló del reto que "lo más importante era la técnica y el tiempo de cocción", requisitos que habían cumplido con creces Pelayo Díaz e Hiba Abouk, quien se situó e cabeza como la mejor aspirante del desafío. Itziar Miranda, Inés Hernand y Francis Lorenzo fueron los siguientes e salvarse con platos que "no estaban mal", mientras que Pocholo Martínez-Bordiú, Raúl Gómez, Topacio Fresh y Pitingo lograron salvarse a pesar de una elaboraciones "con muchos defectos".

"Esto es un regalazo"

María León, Rubén Ochandiano, Marina Rivers y Cifuentes quedaron entonces en la cuerda floja, momento en el que el jurado fue señalando los defectos de cada plato. No obstante, entre ellos destacó el comentario sobre el plato de Cifuentes, el cual "no se podía comer", dado que se había olvidado de limpiar las setas que empleó para acompañar su pasta, por lo que el plato estaba lleno de tierra, como señalaron ya en la cata.

Ese gran tropiezo condenó sin muchas sorpresas el concurso de la expolítica: "En el fondo estoy supercontenta. Esto para mí es un regalazo, porque yo no creí nunca que a estas alturas de la vida me lo fuera a pasar tan bien. Y a partir de cierta edad, es complicado y no tienes oportunidad de aprender cosas nuevas y encima algo como la cocina". "Me da pena dejarlos a ellos, se crea mucho apego", manifestó Cifuentes, consciente de que regresará en la próxima entrega, gracias al delantal de la segunda oportunidad que recibió en secreto en el anterior programa.