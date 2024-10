Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 9' arrancó su cuarta entrega el lunes 30 de septiembre con la expulsión de Cristina Cifuentes en el primer reto, con la pasta como protagonista, al presentar un plato lleno de arena por no limpiar las setas. Algo temporal a causa del delantal de la segunda oportunidad, sin que lo supieran el resto de aspirantes, que se convirtió en el pistoletazo de salida para una emisión que concluyó con una segunda expulsión: la de Rubén Ochandiano.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en la prueba de exteriores del cuarto programa

Al contrario que Cifuentes,en la prueba de exteriores, con las Islas Cíes como escenario. Los dos pudieron formar sus equipos libremente , por lo que Hiba escogió trabajar con María León Marina Rivers , mientras que Pelayo escogió como compañeros a Inés Hernand Rubén Ochandiano . Los dos equipos iniciaron así un cocinado que acabó en un caos en ambos bandos, lo quey tomar las riendas en las cocinas para sacar los platos.

A la hora de valorar la prueba, los jueces señalaron del equipo de Hiba que había "trabajado sin ritmo, gracia y falta de conocimiento importante", lo que desembocó en "una cadena de despropósitos". "No es más agradable en vuestra cocina. No había mucho que emplatar", apuntó el jurado, al valorar al equipo de Pelayo, en el que no había "habido ritmo, organización y han faltado muchas cosas". Unas valoraciones por las que todos los aspirantes recibieron delantales negros, antes de que los capitanes pudieran salvar a un compañero de su grupo: Hiba escogió a Francis "porque se ha dejado la piel", mientras que Topacio fue la afortunada en el equipo de Pelayo, por "cómo ha sabido desenvolverse".

Grande @HibaAbouk firmando el mejor plato del primer reto de la noche #MCCelebrity pic.twitter.com/5z9XirJuLN — MasterChef (@MasterChef_es) September 30, 2024

"He dejado de pasármelo bien"

Asimismo, antes de volver a las cocinas, los capitanes tuvieron que decidir cuál de los dos se salvaba, momento en el que Pelayo optó por sacrificarse al ser "el que cocina peor de los dos". No obstante, la decisión del asturiano no duró mucho, dado que el aspirante fue salvado por decisión unánime de los delantales blancos. Arrancó entonces una eliminatoria en la que los aspirantes debieron elaborar un plato libre de comida en miniatura, con utensilios y hasta ingredientes "minis", lo que hizo brillar a Raúl con unas minihamburguesas que evidenciaron que "ha entendido a la perfección el reto".

Pitingo y María siguieron sus pasos con platos "tan pequeños como ricos", mientras que Inés y Marina fueron las siguientes. El jurado dejó a Pocholo, Itziar y Rubén al borde de la expulsión pero, antes de conocer al quinto expulsado, el actor tomó la palabra: "Yo quiero decir una cosa y es que me voy a ir yo. He dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme". En medio del shock de los presentes, Rubén aseguró estar "bien, seguro" de su decisión, que tomaba "con todo el respeto y el cariño hacia el programa", a pesar de que "siento que no acabo de entrar" en este. "Prefiero quedarme con la sensación de cariño, de gratitud, y tener un buen recuerdo", confesó el aspirante en su despedida.