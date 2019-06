El peor momento de Alejandro Sanz: "Tenía mucha gente alrededor y no todos estaban pensando en mi bienestar"

En esta ocasión, Bertín Osborne salió fuera de España para grabar 'Mi casa es la tuya'. Y es que el presentador del programa tenía una entrevista muy especial en Miami, lugar de residencia de su invitado de honor, el cantante Alejandro Sanz. De esta manera, pudimos disfrutar de un programa en el que el artista se desnudaba por completo y hablaba de temas muy duros para él.

Alejandro Sanz en 'Mi casa es la tuya'

Repasando los inicios de Alejandro Sanz, Bertín Osborne le preguntó al cantante qué le diría a ese chico de veinte años que estaba empezando a triunfar en el mundo de la música. "No te peines así muchacho. Y disfruta más de las cosas, atesora los segundos como si fueran años", respondía el cantante. "Trabajé demasiado, y no lo disfruté todo lo que tenía que haber disfrutado en esa época", aseguraba también.

"No tenía la capacidad para saber cuál era la diferencia entre lo que me hacía feliz y lo que me hacía descansar", explicaba Alejandro Sanz, matizando que son dos cosas distintas. "Me agobié mucho. Tuve un ataque de pánico, sentía que tenía que parar y poner a todo el mundo en su sitio. Porque tenía mucha gente alrededor y no todos estaban pensando en mi bienestar", narraba el cantante, recordando cómo había personas que se querían aprovechar de él y de su talento al inicio de su carrera musical.

El origen de "Corazón partío"

Además de contar lo duro que fue esquivar a ese tipo de personas, Alejandro Sanz también explicó la cantidad de trabas e impedimentos que le pusieron nada más al entrar en el mundo de la música. "Había gente que decía que estaba acabado antes de empezar", decía. "Me dijeron que no dijera que me gustaba el flamenco y que diera clases de dicción. Entonces compuse "Corazón partío", esa fue mi respuesta", añadía Sanz, muy orgulloso del éxito que supuso ese tema.