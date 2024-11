La propuesta de Irene Montero en su debut en 'Todo es mentira' que Risto Mejide rechazó cumplir

Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que Risto Mejide anunciara el fichaje de Irene Montero como colaboradora de 'Todo es mentira', las puertas del programa de Cuatro se abrieron para recibir a la Eurodiputada y exministra de Igualdad por primera vez la tarde del lunes 18 de noviembre. Fue en el arranque de la emisión cuando, al recibir la bienvenida de parte del presentador, la nueva incorporación se animó a lanzar una inesperada petición que, por ahora, ha caído en saco roto con el catalán.

Irene Montero plantea a Risto Mejide utilizar el lenguaje inclusivo en su debut en 'Todo es mentira'

"¿Te puedo decir una cosa?", preguntó Montero, tras recibir el primer saludo en directo de Mejide, quien se limitó a responder con un "por favor". ". La siguiente, sin broma machirula", planteó la política, despertando un "ya empezamos" al presentador. "¿Sabes sobre todo por qué? Porque esas personas que hablamos con 'todes' existen de verdad y,, entonces son personas que sufren mucho", argumentó la nueva colaboradora.

"Yo soy más de la RAE, que ya dice que el todos incluye a todas, 'todes' y a todos los todos que nos pongamos a decir", defendió Mejide. Lejos de convencer a Montero, esta le recordó que "lo que no se nombra, no existe. Y hay personas a las que les haces felices haciendo saber que existen". "Yo los nombro, yo los incluyo. Me encanta como empieza Irene Montero, ya desde la primera", apuntó el presentador, ante una colaboradora que no se rindió al señalar que se trataba de "un argumento humano, porque la RAE también ha cambiado de criterio".

"Yo respeto igual a todo el mundo"

"Cuando la RAE cambie de criterio, te prometo que entonces lo diré. Hasta entonces diré todos, que incluye a todo el mundo", se comprometió Mejide. "Si dices todes, a lo mejor la RAE cambia más rápido de criterio", insistió Montero, ante lo que el presentador contestó con humor que "no creas, a nosotros no nos hacen tanto caso. Ojalá nos hicieran caso". "Juégatela, por si acaso. Imagínate que te gusta tanto la RAE que llegas a impulsar el cambio y la aceptación de todes", animó Montero, en vano, en un ambiente nada tenso entre los dos, que incluso sonrieron durante el intercambio.

"El día que den un sillón, igual me lo pienso", bromeó Mejide, dando por concluido el asunto para señalar a su nueva compañera que "me alegra de que digas eso, porque vienes a decir, con total libertad, todo lo que quieras". "Aquí siéntete libre, todos decimos lo que queremos y esa es la gracia de este programa, que cada uno, sin imponerle nada a nadie, puede decir lo que le dé la gana", animó el presentador. "A lo mejor, sin imponer, nos damos cuenta de que respetamos más a otras personas si decimos una cosa", volvió a intentar Montero. "Yo respeto igual a todo el mundo, créeme. Y lo comprobarás en este programa", concluyó Mejide.