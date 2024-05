La razón por la que Risto Mejide se cae del tramo final de 'Todo es mentira'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Pese a ser el presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide se ausentara de una de las secciones del programa. Se trata del nuevo espacio llamado "¿Qué hay de lo mío?", que se encarga de dar un cierre al programa. La sección es una especie de cartas al director en la que los espectadores tienen la posibilidad de mandar mensajes de vídeo donde pueden incluir dudas o críticas hacia los colaboradores del programa de las tardes de Cuatro. "Vamos a poder hacer algo que llevamos queriendo hacer desde el primer día, que es daros a vosotros voz", explicaba Mejide la dinámica.

Marta Flich en 'Todo es Mentira'

Aunque anunció con ilusión la sección, ha decidido "reducir su jornada laboral" y abandonar la misma.. También ha señalado que para el poco recorrido que tiene la sección se ha convertido en la favorita del programa, ya que reciben a diario una gran cantidad de mensajes.

Desde el 22 de abril, 'Todo es mentira' roba a 'Tiempo al tiempo' media hora de programa. El espacio conducido por Mario Picazo dejó de empezar a las 18:00 horas por cuestiones de audiencias. En un principio, Mejide reaccionó con positivismo al cambio: "Algo debemos estar haciendo bien, porque nos amplían el horario". Sin embargo, esa ampliación coincide con la reciente reducción, por lo que su horario se ha quedado como estaba.

Marta Flich señala la falta de presentador

Al parecer la noticia no solo ha pillado por sorpresa al público, sino también a sus compañeros. Las reacciones de los mismos han sido automáticas y en el caso de Marta Flich, lo ha acusado con ironía: "Esto significa que tú no trabajas y nosotros sí, vístelo como quieras". La respuesta del presentador no se ha hecho esperar: "No, yo os dejo que disfrutéis y que elevéis la productividad de este último tramo del programa".