'First Dates' sorprendió a los seguidores del formato de Cuatro en la noche del martes 1 de febrero cuando, en el arranque de uno de sus programas, lo que parecía ser el comienzo de una cita normal y corriente terminó dando un giro inesperado cuando Carlos Sobera sacó una tablet para mostrar al primer comensal algo que poco tenía que ver con su próxima cita: el presentador le enseñó sus dos anteriores visitas al programa, con otros nombres y otras apariencias, lo que dejó totalmente anonadados a los espectadores, quienes enseguida compartieron su sorpresa, publicaron bromas, criticaron el descaro del comensal o aplaudieron el discurso del presentador por su actitud hacia el programa.

Carlos Sobera le muestra a Jesús sus anteriores visitas a 'First Dates'

David llegó al restaurante como un comensal más, aunque con una peculiaridad: tenía una voz aguda que achacó a una puberfonia o falsete mutacional, un trastorno de la voz poco común que provoca que la voz se mantenga aguda, infantil. La conversación inicial con Sobera en la barra parecía desarrollarse con normalidad hasta que el vasco sacó una tablet en la que se mostraba a un hombre de pelo estilo afro entrando en el restaurante del programa. "Soy yo. Estaba esperando este momento", confesaba David, sin tapujos. Por entonces, el comensal había llegado con el nombre de Jesús, tras lo cual se lo pudo ver de nuevo cruzando las puertas de las instalaciones, esta vez con un look distinto e incluso caminando diferente, a lo que se sumó otro tercer look, con moño y barba gris, bajo el nombre de Abilio, con una voz rasgada.

"Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando, Carlos", soltaba el comensal, ante el silencio del presentador, cuya primera pregunta fue "quién eres realmente", por lo que "David" admitió sin rodeos que su nombre era Jesús, con una voz ya normal. "El problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo, buscando el amor de verdad y los has engañado a todos", apuntó el presentador, serio. A la hora de explicar su comportamiento, Jesús aseguró sin más que "lo hago por instinto", ante un desconcertado Sobera. "¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de 'First Dates'? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor", le echó en cara Sobera a Jesús, a quien también reprochó haber "jugado con la gente que ha venido a citarse contigo".

"Nos has echado mierda con tu actitud"

Jesús sonríe al verse descubierto con una de sus "identidades" en 'First Dates'

"Yo, sinceramente, creo, salvo que estuvieras enfermo, que no tienes ninguna justificación", añadía el presentador, momento en el que el comensal pidió disculpas "a todo el equipo", consciente de que, aunque lo hiciera, "es difícil aceptarlas por lo que he hecho", al igual que pidió perdón a las personas con las que había tenido citas. "Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas que estaban nerviosas esperando su cita", declaraba entonces Jesús, tras lo cual Sobera señaló que "fue una broma de muy mal gusto. No tiene ningún sentido".

"Páralo ya y déjalos en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros", solicitó el vasco, al igual que lo acusó de jugar "con el trabajo de la gente que está aquí currando". "Hacemos esto en serio, porque creemos en ello. Siempre hay voces que dicen: son actores los que vienen. Y tú lo único que has hecho es echarnos mierda con tu actitud", declaró el presentador, tajante, ante lo que Jesús se apresuró a asegurar que "aquí no hay actores, yo lo he hecho por mi propia cuenta". "Ya, pero eso no se lo va a creer la gente porque lo digas tú, que no tienes ninguna credibilidad, siento decírtelo. Es así, porque nosotros lo demostramos día a día y lo vamos a seguir haciendo", replicó Sobera, antes de invitarle a abandonar las instalaciones.