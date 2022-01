El regreso de los anónimos a la casa de Guadalix de la Sierra ha provocado un aluvión de aplausos para Telecinco, con dieciocho concursantes cruzando la puerta de 'Secret Story'. Sin embargo, la defensa que Jonathan Vaquero está haciendo de su hermana Cora se ha convertido en una auténtica revolución por su brusca, a la par que afable, forma de comunicarse en algunas ocasiones. Tiempo antes de gritar "¡Viva la boloñesa!", ya se había prestado a ponerse delante de una cámara.

Jonathan Vaquero en 'Secret Story' (2022) y 'First Dates' (2017)

Todo el que haya sintonizado con la principal cadena de Mediaset ha tenido oportunidad de ser espectador de las cuanto menos curiosas reacciones de Jonathan. No obstante, el catalán ya hizo sus pinitos en el grupo de comunicación desde el restaurante de 'First Dates'. Allá por el año 2017, Vaquero llegó derrochando energía para intentar encontrar el amo; de hecho, la voz en off le definió como "inagotable".

Con una música que muchos calificarían como "maquinera", el catalán se asomó al dating show protagonizando un curioso baile. Lo cierto es que esa entrada consiguió llamar la atención de su cita: "¡Qué pasada! ¿Quién es?", confesaba Antonella María. Al instante, Vaquero hablaba de sí mismo como alguien muy "intenso, nervioso y activo", sentenció. Por otro lado, cabe destacar que lo más importante para él era que hubiese quórum en cuando a aficiones y gustos, única forma de que el amor germinase.

Instantes después, Carlos Sobera tomó conciencia de que su invitado llevaba "dos años sin novia" y quiso conocer los motivos: "Mis relaciones han pasado todas por las tres emes. Al principio, todo es maravilloso; luego pasa a ser medio maravilloso y, al final, acaba siendo una auténtica mierda", comunicó. En los totales, Jonathan aludió a Cupido para que la audiencia supiese que había flechas "que había lanzado bien", pero todo lo contrario en otros tiros.

Así fue la agitada cita

La complicidad entre ambos se pudo ver desde el principio, ambos paisanos de Barcelona. Mientras que Antonella era una mujer "tranquila y reflexiva", Vaquero destaca por ser "pura actividad". Entre canciones de rap, conversaciones sobre gustos vitales y sorpresas, los dos coincidieron en la importancia de la igualdad: "Si alguien tiene el poder es la mujer en la sociedad", llegó a confirmar. Sus emotivas palabras sorprendieron muy para bien a su cita. Finalmente, la cosa terminó bien, con el compromiso de tener una segunda cita para conocerse más.