Las tramas diarias que protagonizan los comensales de 'First Dates' siguen dando mucho que hablar. De hecho, el espacio presentado por Carlos Sobera recibió la noche del 29 de noviembre a una invitada de lo más especial. María, soltera y sin hijos, sigue buscando el amor, pero llegó dispuesta a no dejar a nadie indiferente. La valenciana comenzó asegurando que se alimentaba de "aceites esenciales del bosque, de la naturaleza", lo que dejó ver algunos tintes de su personalidad y particular estilo de vida.

María, en 'First Dates'

Sobera comenzó haciendo algunas preguntas a la valenciana, quien no dudó en responder y explicar algunos de sus hábitos: "Ayuno muchísimo. Fui vegana, luego crudivegana, luego liquidariana, dos años enteros sin comer nada sólido... Entonces, para venir aquí, no he comido nada, solo he bebido". Fue entonces cuando el periodista le preguntó: "¿De qué te alimentas?", a lo que ella respondió con una inesperada afirmación.

"Bebo agua de coco, mi propia orina, orinoterapia. Se llama lupin", señaló con una inquietante normalidad en su discurso. Sobera no daba crédito a lo que estaba escuchando; es más, las palabras de María lo dejaron ojiplático. Posteriormente, quiso saber más sobre sus preferencias con los hombres, pero, lejos de responder, continuó hablando de sus creencias personales.

La comensal profundizó y quiso hacer algunas matizaciones: "Hay 3 cosas que consideramos normales y son enfermedades", especificando más tarde que se refería al sexo, la regla y dormir. Además, aseguró que ella cerraba los ojos pocas horas, aunque eso no le impedía llevar una vida normal: "Por no comer no es que no tenga energía, tengo exceso de energía y entonces me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo. He optado últimamente por salir con erasmus o estudiantes o nómadas digitales".

María: "Si tienes una enfermedad... ¿Qué tienes que hacer?" ????



La respuesta de María se limita a una sola palabra... ???????? #FirstDates29N @firstdates_tv pic.twitter.com/ue549hVWbu — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 29, 2021

Durante la cena

María llegó a protagonizar una escena de lo más dantesca, untándose la comida por diversas partes de su cuerpo, con el objetivo de hacerle una demostración a su acompañante. La invitada explicó una de sus teorías sobre la alimentación: "Esto se queda estancado dentro de tu cuerpo, produce la caca olorosa, los pedos, el sobaco oloroso". El señor con el que compartía la cena observó atónito lo sucedido y, tras el programa, confesó: "A este chica le falta algo, no sé si es cariño o la vida la ha tratado mal".