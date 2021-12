Que José Luis Martínez Almeida se ha convertido en una figura presente tanto en las redes como en las cadenas de televisión es algo incuestionable. De hecho, con sus intervenciones en la pequeña pantalla el alcalde de Madrid, se ha paseado por lugares más que inesperados, programas de televisión e incluso ilustrar ingeniosos memes. Lo que pocos se esperaban es que tuvo una invitación oficial para participar en 'First Dates'.

José Luis Martínez Almeida y un fotomontaje

A colación de la entrevista que concedió a 'El hormiguero', un tuitero insertó ciertas respuestas en un videomontaje como si estuviese en el restaurante de Cuatro. Almeida conversa con su cita, alegando que es alguien "tradicional" y que, cuando le piden que cante, se dispone a recitar la Constitución. Parece que, como opinan desde la cadena "no está valiente" para este asunto.

Durante la tarde del viernes 17 de diciembre, Carlos Sobera intervino en 'Todo es mentira' para opinar sobre el vídeo en cuestión. "Yo le hice una propuesta, él me hablaba mucho del programa, me dijo que le gustaba mucho el rollito de estas parejas que se conocen a ciegas", confesó. No obstante, también sentenció que se producía su negativa: "Siempre que se lo propongo termina rechazándolo".

Técnica de conquista infalible. https://t.co/ADophyc1mm — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 16, 2021

"La mujer perfecta"

Entre risas y chascarrillos, Sobera y Marta Flich intentaron deducir cuál podría ser la principal razón: "Él tiene miedo al compromiso", confirmó el presentador. Entonces, comunicó las palabras que Almeida podría pronunciar en sus pensamientos: "Estos me van a buscar la mujer perfecta para mí y voy a tener que casarme con ella", finalizó antes de pasar a publicidad.