Pillan a una comensal de 'First Dates' dando un teléfono falso a su cita: "Soy sincera pero..."

El restaurante de 'First Dates' está abierto para todo tipo de personas. Para jóvenes, para mayores, para románticos, para desconfiados e incluso para algún que otro mentiroso. Y si no que se lo pregunten a Arnaldo, quien ha protagonizado una cita con Aiksa bastante confusa, ya que desde fuera el encuentro entre ambos no parecía ir tan mal como lo estaba sintiendo ella.

Arnaldo y Aiksa en 'First Dates'

"Si te pido el número, ¿me lo darías?", preguntó Arnaldo, tras rascar la última casilla de los característicos boletos que reparten en el programa. "Sí, te lo anoto", dijo ella, apuntándole, supuestamente, su número de teléfono en la agenda de él. "No le di mi número. Soy sincera pero... ¿por qué le tengo que dar mi número?", cuestionó ella ante los totales del programa, admitiendo que le dio un teléfono falso.

"¿Qué te ha parecido la cita?", preguntó Arnaldo a la hora de tomar la decisión final. "¿Realmente? No me gustó", respondió ella. "Te dije que me dieras tu número. Lo apuntaste, lo grabaste y resultó ser que no era tu número", dijo él, exigiéndole explicaciones tras haber comprobado que la persona al otro lado del teléfono no era Aiksa.

Su justificación

"Realmente me sentí en el momento así como que ¿por qué me pide el número de teléfono? Y te lo iba a dar pero un impulso que tuve pues... no", empezó diciendo ella. "No sé cómo explicarte que no me salía darte mi número. Porque no sentí que hubiese química entre nosotros", confesó finalmente la cita de Arnaldo. "Sí me hubiese gustado tener una cita pero después de lo del teléfono... Ya no quiero, paso", dijo él, mostrándose bastante decepcionado.