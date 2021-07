El asesinato homófobo de Samuel ha dado la vuelta a España, produciendo un sinfín de manifestaciones por el incremento de agresiones contra el colectivo LGTB que se está viviendo en las últimas semanas. Tal ha sido la repercusión del crimen que muchas figuras públicas han mostrado su apoyo, pero, en el otro lado de la moneda, otros han sido criticados por no haber sido capaces de posicionarse para pedir justicia por Samuel. Precisamente uno de los que se encuentran en la diana es Pol Granch.

El actor de 'Élite', que mantiene una estética queer en su carrera musical, vio cómo varios usuarios de Twitter rescataban comentarios homófobos y machistas que había realizado varios años atrás. Algo similar ya le ocurrió cuando se dio a conocer su fichaje por la serie de Netflix, momento en el que salieron a la luz tuits de ultraderecha que escribió durante su juventud y por los que pidió perdón. Sin embargo, el problema se ha hecho mayor para el cantante a raíz de las declaraciones de Sara Socas.

Sara Socas y Pol Granch

La rapera canaria ha cargado duramente contra Pol Granch, recordando un episodio ocurrido en la fiesta de Los 40 de 2019: "Me trataste como una putísima mierda". Sara Socas señala que lleva "calladita" desde entonces: "Sales en 'Élite', te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan". La cantante no ha dudado en tacharlo de "misógino de mierda" en lo que según parece Granch le faltó el respeto y la empujó en diferentes ocasiones. Además, lo ha acusado no solo de haberla tratado mal a ella, sino "a muchas chicas de distintas formas y mucho peores".

"No especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio", criticaba Sara Socas en sus redes sociales, comentando que hubo otras personas que "vieron parte de la situación y no hicieron nada", a los cuales define también como "trozos de mierda". "Estoy en contra de la cultura de la cancelación porque todos podemos cometer errores. Pero una cosa es una cagada y otra es un patrón: repetir una y otra vez actitudes y comportamientos de mierda".

La indirecta de Marta Sango

Otra de las figuras que se han mostrado críticas con Pol Granch ha sido Marta Sango, concursante de 'OT 2018'. La cantante ha compartido en sus stories una publicación de otro usuario en el que piden a Sony Music, la discográfica del cantante, que "le corten el grifo ya". En dicha publicación, señalan que "sé de primera mano el tipo de comentarios homófobos que Pol Granch hace en la intimidad para que vaya por ahí apropiándose de la estética queer y haciéndose el progre". La primera parte de dicho mensaje aparece rodeada y acompañada de un emoji con la boca tapada por una cremallera.