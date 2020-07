Pol Granch se disculpa por los mensajes fascistas de su pasado: "Era un chaval inconsciente"

Pol Granch es uno de los fichajes más llamativos de la cuarta temporada de 'Élite'. Este nuevo trabajo supone al cantante su primera experiencia en la interpretación, algo que no ha gustado mucho a todos y por lo que ha visto cómo tiraban de hemeroteca recordando sus tuits de 2013. El artista, que por aquel entonces contaba con unos 14 años, tuiteaba proclamas fascistas o incluso cantaba el "Cara al sol" en la red social.

Tanto revuelo se ha formado ante el pasado de Granch, que este ha visto necesario emitir un comunicado en el que se disculpaba por las acciones cometidas durante su adolescencia. "Esas desafortunadas afirmaciones se hicieron hace 7 años desde la cuenta de un chico inmaduro e inexperto con el que, en el presente, no me identifico en absoluto, ni comparto uno solo de esos mensajes y el trasfondo tan grave que tienen, del que yo no era consciente en ningún momento".

No obstante, Pol Granch sabe que "la edad no es excusa para justificar el herir los sentimientos de otro ser humano", por lo que asegura que se siente muy arrepentido por todo el daño que hayan podido provocar "los comentarios de un chaval inconsciente". El cantante explica que "ha crecido y madurado", por lo que su objetivo actual es seguir aprendiendo y trabajar para "afrontar nuevos retos profesionales con mayor humildad".

Los fichajes de la cuarta temporada de 'Élite'

Netflix sorprendía a todos al anunciar que Pol Granch iba a ser uno de los nuevos alumnos de Las Encinas en este cambio de etapa de 'Élite'. Pero este no es el único fichaje de la ficción de Zeta, pues entre el plantel de rostros jóvenes están Carla Díaz, Manu Ríos y Martina Cariddi. Además, Andrés Velencoso y Diego Martín también se dejarán ver por los pasillos del elitista centro escolar.