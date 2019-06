Pol Monen y las consecuencias de trabajar en Netflix: "Me han llegado muchas ofertas sexuales por redes"

Pol Monen se ha convertido en uno de los rostros de la nueva generación de intérpretes. Desde que fuera nominado al Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación por su papel en "Amar", el catalán ha comenzado a tomar presencia en el mundo audiovisual, llegando a dar el salto a Netflix al ser uno de los protagonistas de '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', película coescrita y dirigida por Jota Linares.

Pol Monen

Sin embargo, y aunque realiza un balance más que positivo en estos últimos años, no todo tiene su lado bueno, especialmente en las redes sociales. Monen ha revelado en una entrevista para MadMenMag cómo se enfrenta a una de las consecuencias no tan agradables de haber trabajado en Netflix. "Me han llegado muchas ofertas sexuales, constantemente. Pero no contesto a este tipo de mensajes", explica. "Me parece que es un poco (...) invasivo. Me río de ello, no me lo tomo muy en serio, pero también alucino un poco, la gente tiene como muy poca vergüenza cuando sabe que nadie está mirado".

Sin embargo, comenta que estos son tan solo una pequeña parte de los mensajes que recibe: "Por cada mensaje que me pueda sorprender o algún mensaje con mala leche, hay 30 mensajes buenos o un mensaje de alguien que acaba de descubrir una peli que has hecho". El actor, que da vida a Eze en la película de Linares, asegura que las redes están "bastante sobrevaloradas". "Me sirven para mantener el contacto con gente a la que quiero y para conocer a otra gente, pero creo que están muy sobrevaloradas y que pierdo demasiado tiempo en ellas".

Buena acogida tras 'La isla desierta'

'¿A quién te llevarías a una isla desierta?' ha recibido buenas críticas tras su estreno, así como su reparto, conformado por Pol Monen, Jaime Lorente, Andrea Ros y María Pedraza. Sin embargo, Monen prefiere mantenerse cauto ante las valoraciones y asegura que "lo de las críticas uno nunca lo puede anticipar del todo", ya que "lo que depende de uno mismo es el trabajo". Además, asegura que, en esta ocasión, conocía que iba a estar embarcado en este proyecto con antelación, lo que le ayudó a prepararse "a conciencia" el personaje.