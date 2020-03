La polémica lectura de Cayetano Rivera sobre la crisis del coronavirus: "El gobierno prefiere matar que morir"

La crisis del coronavirus admite lecturas para todos los gustos. Incluida la del torero Cayetano Rivera, que ha sembrado la polémica al atacar directamente al gobierno por permitir la celebración de la manifestación feminista del 8M. La multitudinaria protesta tuvo lugar en Madrid solo dos días antes de que se decretasen medidas a nivel autonómico como el cierre de colegios e institutos y la recomendación no viajar fuera de la región si no es por causa mayor.

"El gobierno prefiere matar que morir", ha afirmado el hermano de Fran Rivera a través de Twitter. El torero ha elevado la voz de alarma: "Nadie les iba a dejar sin su manifestación propagandista del 8M, ni siquiera el coronavirus mortal que nos amenaza. Irresponsabilidad por encima de todo". Palabras que le han costado un aluvión de críticas en redes sociales.

La periodista Rosa Villacastín ha sido una de las primeras en reaccionar a la publicación, dejando clara su "decepción" con el torero. "Tan inteligente y dejándote manipular de esta manera", le ha reprochado para después apuntar que hasta ahora "ninguna asistente a la manifestación del 8M se ha contagiado". Una afirmación que algunos internautas han calificado de "atrevida" por no haber transcurrido tiempo suficiente para confirmar posibles casos.

Algunos le han mostrado su apoyo por denunciar la "tardanza" del PSOE a la hora de tomar medidas. En contra, buena parte de las críticas han aludido a su profesión. Tampoco ha gustado en absoluto que tildase de "manifestación propagandística" las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer para defender la igualdad de derechos y oportunidades. Otros han jugado con la actualidad, relacionando el tema con la comentada actuación de Estrella Morente en 'OT 2020': "Ni el coronavirus mata a la gente, ni la gente mata al coronavirus".

O estas cosas se escriben sin pensar o es que salen de una cabeza que no da para más. Me inclino por la segunda opción. Afortunadamente esta limitaciones de materia gris no abundan, si no el ser humano acabaría extinguiéndose solo, sin necesidad de virus ni de catástrofes.