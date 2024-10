Por Alejandro Rodera |

Prime Video seguirá confiando en dos de sus mayores reclamos: 'Reacher' y 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. La serie de acción todavía tiene que lanzar su tercera temporada, que verá la luz en algún momento de 2025, mientras que la ficción de alta fantasía concluyó su segunda entrega el pasado 3 de octubre. Sin embargo, ambas tienen su futuro bastante resuelto, ya que desde Amazon no han tardado en mover ficha para que vuelvan lo antes posible.

Alan Ritchson en 'Reacher'

Otro viaje a la Tierra Media

En el caso de 'Reacher',, como informa Deadline. De este modo, se mantiene la estrategia exhibida previamente, ya que la tercera entrega también fue anunciada antes del lanzamiento de la segunda. Además, esta nueva tanda no será la única cita con la franquicia basada en la obra de Lee Child, ya que recientemente también se desveló que, el personaje interpretado por Maria Sten

En lo que respecta a 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', todavía no se ha producido un anuncio oficial acerca de su tercera temporada. Aun así, la máxima responsable de Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, ha querido pronunciarse para mitigar cualquier duda. "Seguiremos haciendo la serie mientras que veamos que los clientes de todo el mundo la aman y la ven. Obviamente, necesitamos que una gran cantidad de gente la vea, y mucha gente lo está haciendo, así que no hay ningún debate acerca de si la serie continuará o no", apunta la directiva en una entrevista concedida a Variety.

"Más de 55 millones de personas han conectado con la segunda temporada desde que se lanzó. Y si atiendes a la trayectoria, que es como una compañía como esta valora un activo así, esto se trata de una inversión a largo plazo. Hay más de 150 millones de espectadores viendo la serie, así que me siento bien. Creo que todos nos sentimos así", añade Salke, poniendo sobre la mesa los números que la ficción estaría amasando en Prime Video.