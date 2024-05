Prime Video |

Amazon presenta en un evento celebrado en Nueva York el póster y el teaser tráiler de la segunda temporada de la serie 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', la precuela de la exitosa trilogía de J. R. R. Tolkien que Peter Jackson adaptó en la gran pantalla. Esta tanda de episodios se estrenará en el catálogo de Prime Video el jueves 29 de agosto de 2024, estando disponible en más de 240 países y territorios en múltiples idiomas.

Este espectacular avance transporta a los seguidores de la franquicia a un viaje cargado de acción de regreso a la Segunda Edad, y muestra la ascendente presencia maligna de Sauron mientras continúa con su misión de venganza por el poder absoluto. Además de revelar la muy esperada creación de más anillos, el teaser anuncia el regreso de algunos de los personajes más destacados, como Galadriel, Elrond, el príncipe Durin IV, Arondir y Celebrimbor.

La temporada 2 de 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' sumerge a los vulnerables personajes en una marea creciente de oscuridad, desafiándoles a encontrar su lugar en un mundo que está a punto de caer en la desgracia. Algunas amistades comienzan a tambalearse y reinos se resquebrajan, las fuerzas del bien combatirán con valentía por la supervivencia de ellos mismos y sus seres queridos.