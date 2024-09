Por Redacción |

Después de que 'Operación Triunfo 2023' diera por finalizada su edición el pasado mes de febrero, Prime Video se propuso seguir exprimiendo el formato y darle más continuidad con 'OT 2023: La gira'. Este especial, que ha aterrizado el viernes 27 de septiembre a la plataforma, está compuesto por dos capítulos: el primero de ellos es un documental que recorre la evolución de los 16 concursantes tras salir de la Academia y el segundo la grabación de uno de los conciertos celebrados en el WiZink Center de Madrid.

Ensayo de la gira de 'OT 2023'

Emocionados por su estreno, los más fans de 'OT 2023' esperaban con ansia los capítulos especiales del formato. Sin embargo,. Tal y como han comprobado con la lista de canciones que lo conformaban, los temas "¿Y cómo es él?", "Tómame o déjame" y "Young Hearts Run Free" no aparecen en la grabación del segundo capítulo. Según ha explicado la plataforma,

A pesar de la aclaración, muchos han sido los que han criticado el no incluir estas canciones: "No sé cómo no consiguen los derechos de tres canciones que ya se han cantado en 'OT' y se han emitido en Prime Video", expresaba un usuario en X (Twitter). Las críticas se centraron, principalmente, en que no incluyeran la canción de "¿Y cómo es él?", el tema de la gala 8 que interpretó Cris B como nominado y con la que se despidió del formato como séptimo expulsado. "¿Me estás diciendo que la única canción que ha cantado en solitario Cris, la cual se lució y ha sido una de las mejores de la edición (dicho por Àngel Llàcer) no está en 'OT 23: La Gira'? De verdad, mejor me callo", atizaba otro.

Además, a colación de esto, muchos han recordado otra anécdota relacionada con el trato hacia el triunfito con este especial de 'Operación Triunfo'. En una de las imágenes promocionales de 'OT 2023: La gira' en la que aparecían los concursantes, la figura de Cris estaba recortada y no aparecía al lado de sus compañeros; un despiste que la plataforma solucionó más tarde. "Qué feo que quiten a Cris de la portada y quiten su actuación del concierto" o "lo de que hayan quitado a Cris de la portada y su actuación no salga en el segundo capítulo me parece una vergüenza" han sido algunos de los comentarios.

Más críticas

Otro de los temas que ha acaparado las críticas ha sido el protagonismo que el documental le ha dado a ciertos concursantes, según han opinado varios usuarios: "¿No sentís que hay muchos favoritismos en el documental?". Otro, por su parte afirmaba que "se ha centrado en los finalistas con escenas sueltas del resto y estaba editado de la forma más brusca posible". "Pues no me ha gustado el documental porque solo se centra en los finalistas. ¡La gira la hicieron los 16 concursantes! ¡Suzete aparece 5 segundos! ¿Y Bea? ¿Y Álvaro? ¿Y Violeta? Me parece un despropósito... muy chapucero todo", expresaba con enfado otro.

Aunque eso sí, no todos los comentarios han sido negativos, pues otros han aplaudido el formato: "Hoy finaliza definitivamente 'OT 2023' y qué forma tan bonita de hacerlo con este maravilloso documental". "No llevo ni 5 minutos del primer episodio y ya estoy llorando", expresaban otros con más emoción.