La primera comunión, el día más triste de Pablo Motos y en el que estuvo a punto de morir El Monaguillo

En la entrega de 'El hormiguero' emitida este lunes 4 de mayo, uno de los temas que se trataron en la mesa fue la primera comunión. Sí, ese día tan especial para muchos niños que este año se verá seriamente afectado por la crisis del coronavirus COVID-19 fue protagonista de un divertido debate en el que no faltaron las anécdotas... aunque no todas fueron lo alegres que podríamos imaginarnos al hablar de algo así. Pablo Motos no dudó en contar en primera persona lo complicado que fue vivir ese momento cuando era un niño y es que a día de hoy, sigue recordando esa particular jornada como "la más triste de mi vida". ¿El motivo? Posiblemente a todos nos puede parecer algo sin importancia, pero está claro que pera un niño sí lo era en ese momento: su vestuario.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

A Pablo Motos no le gustaba nada como iba vestido ese día. Pero, ¿por qué sus padres eligieron ese "elegante" atuendo? Pues bien, este explicó que "desde pequeño, la ilusión de mi vida era ese día (...) me pasé un año pensando en el día de la comunión", pero el problema es que en su casa no había una buena situación económica para comprar el traje (de marino) que Motos quería. "No teníamos nada de dinero (...) por eso mis padres fueron al sitio más barato a comprarme el traje (...) se llamaba "Miniprecio" y era el sitio más barato de lo más barato", siguió contando el presentador del formato. "Lo más barato fue eso que me pusieron (...) no sabéis lo que rascaba y el calor que daba ese jersey (...) y como mi ilusión había sido ir de marinero y no pude (...) esa es la razón de mi cara de tristeza ese día", siguió contando el presentador, mientras veíamos unas instantáneas de ese día donde se denota el mal momento que estaba pasando este.

"Iba vestido de señor con traje de un casino (...) y como veis en las fotos, estaba muy triste (...) fue un día muy triste para mí", finalizó Motos, ante la risa del resto de compañeros de mesa, que no dudaron en bromear con el estilo elegido para su look de comunión. El propio presentador se unió a esta mofa y dejó claro que este es un recuerdo que no guarda precisamente en positivo. Pero esta no fue la única anécdota de días de comunión que escuchamos esa noche en 'El hormiguero' es que El Monaguillo explicó que ese día estuvo a punto de morir ahogado en la Iglesia. Afortunadamente, un monaguillo le salvó la vida impidiendo que muriese en el que también era un día muy especial en su infancia.

El Monaguillo en 'El hormiguero'

Monaguillo, al borde de la muerte

El cómico empezó explicando que para él, la comunión era muy importante, por ello, el día que la iba a tomar "estaba muy excitado (...) estaba nervioso y enloquecido". "Ese día tenía que ir al colegio a hacerme unas fotos y al final, cuando tocaba el momento de la eucaristía yo estaba con el estómago vacío (...) no había comido absolutamente nada", siguió contando el participante de 'Tu cara me suena', para después revelar lo que estuvo a punto de hacerle perder la visa. "Yo creo que las hostias allí las hacían de masa madre porque comí una (...) y como tenía hambre, me volví a poner a la cola (...) pero la primera todavía no la había tragado bien (...) así que cuando me metí la otra, empecé a estar fatal y a ahogarme", siguió explicando este. De la situación se percató un joven monaguillo que acudió al lugar en el que este estaba con sus padres y le trajo un poco de agua que impidió que terminase ahogándose en plena iglesia.