Críticas a Pablo Motos por preguntar a Roberto Leal si suavizará su acento andaluz en 'Pasapalabra'

Atresmedia ya calienta motores para el desembarco de 'Pasapalabra' en Antena 3. Desde hace algunos días, la cadena promociona el regreso del exitoso formato, tras una larga etapa en Telecinco, con una serie de vídeos promocionales. El pasado lunes, 4 de mayo, Roberto Leal conectó en directo con 'El Hormiguero: Quédate en casa' para promocionar su fichaje por la cadena y el inminente estreno del concurso en el mes de mayo.

Pablo Motos y Roberto Leal en 'El hormiguero'

Una vez más, el presentador de 'Operación Triunfo 2020' transmitió su habitual alegría en una entrevista donde habló de sus nuevos proyectos en Atresmedia. Curiosamente, Pablo Motos será su jefe en 'El desafío', un programa producido por 7 y Acción que vio paralizada su grabación por la crisis del coronavirus.

Pero la conversación se volvió más controvertida cuando comenzaron a hablar de las primeras jornadas de grabación de 'Pasapalabra'. Tras algunas anécdotas de Leal sobre sus miedos en los primeros días, Motos le preguntó por el reto que supone leer de forma tan acelerada: "Yo hablo muy deprisa, pero lo que hay que hacer es hablar deprisa y que se te entienda". "¿Qué vas a hacer con el acento andaluz, lo vas a dejar o suavizar?", preguntó Motos. A lo que el sevillano contestó de forma tajante: "No tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción, me encanta que surja ese debate. Trataré de articular más para que me entiendan, pero me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión". "Lo que tienes que ser es tú mismo. Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco", añadió.

Críticas en redes

Tras este comentario fuera de lugar sobre el acento andaluz, las críticas a Pablo Motos no tardaron en llegar en las redes sociales. "La ignorancia no tiene límites. Brava la respuesta que ha dado Roberto", apuntaba un usuario. "Sólo a Motos se le ocurriría preguntar a un profesional reputado y premiado como es Leal si va a suavizar su andaluz en 'Pasapalabra'", añadía otro.

