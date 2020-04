Pablo Motos carga contra Pedro Sánchez: "El orgullo le impide decir que han vuelto a meter la pata"

Pablo Motos ha vuelto a cargar contra la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno durante la crisis del coronavirus. El último episodio que ha hecho saltar los ánimos del presentador de 'El hormiguero' ha sido la recomendación, que no obligación, de llevar mascarilla durante la etapa de "desescalada" que está a punto de llevarse a cabo en España contra la pandemia.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

"El coronavirus está todavía por ahí", recalcó Motos dejando claro que hay que mantener las precauciones y no bajar la guardia. "No hay sitios para los tontos, para los listos, los egoístas... La distancia de seguridad, lavarse las manos y mascarilla obligatoria", son claves para el presentador, que criticaba que Sánchez se reafirmase el martes durante su comparecencia en el dato erróneo de que España ocupaba el octavo puesto en el ranking de realización de test de la Covid-19, cuando en realidad era el 17º contando solo las pruebas PCR como el resto de países.

Según Pablo Motos, la mascarilla debería ser "obligatoria, no recomendable ni muy recomendable". Y añadía una pulla directa al presidente: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas tienen que ser obligatorias. Si el virus se transmite por las gotitas, con la mascarilla no lo pasas, las gotitas no caen en ninguna superficie que pueda tocar otra persona luego. Me imagino que habrá un momento en que se caerán del guindo y será obligatorio", recalcó Motos. "Su orgullo le impide decir que la cagaron y que la mascarilla evidentemente la tiene que llevar todo el mundo y nos tenemos que acostumbrar".

Mensaje a los mayores

En su discurso inicial, Pablo Motos dedicó un emotivo mensaje a las personas mayores, ya que algunos amigos le han contado que sus padres se agotan y que llevan mal el confinamiento. "Me dicen que no hacen ejercicio, no se duchan, no se cuidan... No te abandones porque tus hijos te necesitan y tus nietos no se pueden quedar huérfanos de ti", trasladó el presentador a los ancianos de nuestro país antes de zanjar: "No nos falléis, nosotros no os vamos a fallar porque os queremos".