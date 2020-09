'Prison Break' tendrá una sexta temporada, vuelve a insistir Dominic Purcell

Cuando en agosto de 2005 se estrenó la serie 'Prison Break' fue un éxito inesperado para Fox, que se fue haciendo cada vez más grande con su distribución al resto del mundo. Fueron cuatro temporadas que mantuvieron a los espectadores en vilo hasta que su final, que entonces parecía definitivo, llegó en mayo de 2009.

Los hermanos Scofield, en 'Prison Break'

Para sorpresa de todos, en 2015 se confirmó su regreso para una quinta temporada que no llegaría hasta 2017, estando compuesta de 9 episodios. Estas entregas no convencieron a gran parte de los seguidores, que hubiesen preferido la serie se hubiera quedado en la cuarta tanda. Pero como dice el dicho, si no quieres caldo, toma dos tazas: Dominic Purcell anunciaba a finales del 17 que habría una sexta temporada.

A principios de 2018 se confirmó esta noticia por parte de Fox y el creador de la serie anunció que estaba ya escribiendo nuevos guiones. Sin embargo, desde entonces no se volvió a saber nada hasta ahora, que Purcel ha vuelto a publicar que la sexta temporada de 'Prison Break' es una realidad. Lo que se desconoce es cómo va la escritura de guiones, cuándo comenzaría el rodaje y, mucho menos, cuando llegaría a emitirse.

Lo confirma sin durarlo

El actor ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram junto a la cual ha aprovechado para confirmar o desmentir lo que dicen por ahí. "Rumor número 1: Soy mayor. Sí. Tengo 50. Rumor número 2: Soy calvo. No, tengo mucho pelo, pero la gente exige que me lo afeite. Rumor número 3: ¿Habrá temporada 6 de 'Prison Break'? Sí. Rumor número 4: ¿Me gustan los humanos? No. No en masa. Definitivamente, no", expone Rurcell.