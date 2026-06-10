Por Redacción |

La recta final de 'Supervivientes' sigue dominando la noche de los martes. La semifinal del reality de Telecinco, marcada por el tradicional apagado de la palapa y la despedida definitiva de Honduras antes de la gran final, vuelve a liderar con un 15,6% de cuota de pantalla. Sin embargo, el formato acusa su larga duración y pierde seguimiento respecto a semanas anteriores, quedándose en 907.000 espectadores y alejándose aún más de la barrera del millón.

La segunda posición es para 'En tierra lejana', que firma un 12,4% y logra una notable subida de 1,5 puntos en Antena 3 y se acerca a los 900.000 espectadores. La serie turca confirma así su buen momento y se consolida como la principal alternativa al reality de supervivencia.

Por detrás, 'Al cielo con ella' mantiene prácticamente intactos los resultados de la semana pasada. El programa reúne a 539.000 espectadores y registra un 7,4% de share. Muy cerca se sitúa 'Código 10', que alcanza un 8,5% de cuota de pantalla y supera ligeramente el medio millón de seguidores, aunque pierde nueve décimas respecto al martes anterior.

La parte baja de la noche deja una nueva caída para 'Cara al show'. El espacio presentado por Marc Giró marca su peor dato desde el estreno con un 3,8% de cuota, cediendo nada menos que 1,8 puntos en una semana. Por su parte, 'Versión española' registra un 2,5% con la emisión de "La casa", seis décimas menos que hace siete días.

En el access prime time apenas se producen cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 12,6% de cuota de pantalla, aunque pierde ocho décimas respecto a la semana anterior. La segunda plaza es para 'La revuelta', que firma un 10,3% y se mantiene en cifras muy similares a las del martes pasado.

Muy cerca aparece 'Horizonte', que continúa mostrando una gran fortaleza en Cuatro. El programa de Iker Jiménez sube ocho décimas y alcanza un 10,1% de share, reuniendo además a 1,15 millones de espectadores. Más atrás queda 'El intermedio', que anota un 7,2% y pierde medio punto en una semana.

Por último, en La 2, el encuentro de clasificación para el Mundial femenino logra acercarse al 7% de cuota de pantalla, convirtiéndose en una de las ofertas más competitivas de la cadena pública en la franja, y mejorando ligeramente a la habitual emisión de 'Cifras y letras'.

David Verdaguer en la película "La casa"

Prime time

La 1

La revuelta Silvia & Mafalda 1.172.000 10,3% Al cielo con ella539.000 7,4%

La 2

Fútbol: Clasificación mundial femenino Islandia-España 757.000 6,9% Versión española presentación La casa(2024) 196.000 2,3% Versión española La casa(2024) 232.000 2,5%

Antena 3

El hormiguero Teresa Riott y Jon Kortajarena 1.462.000 12,6% En tierra lejana879.000 12,4%

Cuatro

First Dates559.000 5,5% Horizonte1.150.000 10,1% Código 10504.000 8,5%

Telecinco

First Dates1.046.000 9,1% Supervivientes: Semifinal907.000 15,6%

laSexta

La Sexta Clave490.000 5,1% El intermedio825.000 7,2% Cara al show con Marc Giro277.000 3,8%

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'

Late night

Las reposiciones de 'Al cielo con ella' mejoran al 'Imprescindibles' de hace una semana

'En tierra lejana' también sube en el late night de Antena 3 (+0,6)

La 1

Al cielo con ella175.000 4,9% Al cielo con ella88.000 4,5%

La 2

Versión española coloquio La casa(2024) 118.000 1,9% Las recetas de Julie A la mesa de Alejandro Dumas 50.000 1,3% Conciertos Radio 3 Sergi Carbonell 28.000 1,2% Hoteles gourmet24.000 1,4%

Antena 3

En tierra lejana212.000 7,2% Sportium Game Show67.000 4,1%

Cuatro

En el punto de mira Los secretos de Carmen Polo y el pelotazo de las bodas 132.000 7,2%

Telecinco

Gran Madrid Show143.000 8,1%

laSexta

Cara al show con Marc Giro50.000 1,9%

La Guardia Civil se lleva a Nieves detenida en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' sigue en máximos y sube 2 puntos en siete días

El papa León XIV no convence en la tarde de La 1

'¡Allá tú!' se convierte en lo mejor de la tarde de Telecinco con un 9,3%

La 1

Directo al grano949.000 11,3% Valle Salvaje733.000 10,4% La promesa821.000 12,0% El Papa León XIV, en España: Vigilia en el estadio olímpico778.000 8,8%

La 2

Saber y ganar677.000 7,3% Grandes documentales338.000 4,2% Un año salvaje en la tierra Noviembre y diciembre: Se cierra el círculo 326.000 3,8% El glotón salvaje358.000 4,8% Malas lenguas512.000 7,4% Sukha196.000 2,8% Trivial Pursuit281.000 3,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.358.000 15,4% Y ahora Sonsoles740.000 10,4% Pasapalabra1.529.000 18,6%

Cuatro

Todo es mentira592.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe467.000 6,8%

Telecinco

El tiempo justo649.000 8,1% El diario de Jorge586.000 8,6% ¡Allá tú!738.000 9,3%

laSexta

Zapeando456.000 5,3% Más vale tarde385.000 5,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1334.000 16,9% Mañaneros 360450.000 17,8% El Papa León XIV, en España: Rezo en la catedral de Barcelona812.000 14,5%

La 2

Aprendices de depredadores33.000 3,4% Arqueomania El día del juicio 31.000 2,4% Escocia, un año salvaje Invierno 22.000 1,3% Agrosfera31.000 1,7% Aquí hay trabajo55.000 2,7% La aventura del saber62.000 2,7% Zoom tendencias62.000 2,7% Las recetas de Julie A la mesa de la emperatriz Josefina 69.000 2,8% El western de La 2 Sentían una extraña y excitante peste de dólares 111.000 3,2% El cazador152.000 2,3% El cazador287.000 3,1%

Antena 3

Espejo público324.000 12,6% Entrevista Isabel Díaz Ayuso 364.000 17,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Paté de setas 820.000 16,0% La ruleta de la suerte1.539.000 20,0%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,1% ¡Toma salami! Programas de citas 27.000 2,2% Alerta Cobra 1983 26.000 1,6% Alerta Cobra El protector 47.000 2,5% Alerta Cobra Por su cuenta y riesgo 72.000 3,3% En boca de todos277.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica183.000 10,7% El programa de AR243.000 10,7% Vamos a ver299.000 8,5% El precio justo499.000 7,1%

laSexta

Aruser@s el humorning167.000 12,1% Aruser@s278.000 12,9% Al rojo vivo313.000 8,2%

Informativos

La sobremesa del martes deja un movimiento llamativo respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' escala 1,6 puntos hasta el 23,7% y consolida un liderazgo que ya era holgado, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y cae al 8,8%, el retroceso más acusado de la franja. En sentido contrario, 'laSexta noticias 14h' suma 1,4 puntos y se acerca al 9,6%, recortando distancias con Cuatro. El 'Telediario 1' aguanta con solidez en el 13,4%, apenas cuatro décimas menos que la semana pasada, y el 'Informativo territorial 2' mejora en cambio 1,6 puntos hasta el 13,3%.

En la noche, el panorama es más plano pero no exento de matices. 'Antena 3 noticias 2' cede medio punto respecto al martes anterior y se queda en el 18,0%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno. 'Informativos Telecinco 21:00' baja 0,7 puntos hasta el 7,4%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' sube 0,7 puntos hasta el 6,0% y recorta la brecha con Telecinco. 'laSexta noticias 20h' se mantiene exactamente igual que hace una semana, en el 7,4%, empatada con Telecinco en la parte baja de la tabla.

La 1

Telediario 11.275.000 13,4% Informativo territorial 21.266.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana237.000 14,2% Antena 3 noticias 12.248.000 23,7% Antena 3 noticias 21.796.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1654.000 8,8% El desmarque Cuatro 1476.000 5,1% Noticias Cuatro 2463.000 6,0%

Telecinco

El matinal86.000 7,5% Informativos Telecinco 15:00835.000 8,8% Informativos Telecinco 21:00724.000 7,4%

laSexta

laSexta noticias 14h819.000 9,6% laSexta noticias: Jugones561.000 5,8% laSexta noticias 20h575.000 7,4%

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