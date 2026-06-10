Audiencias Martes 9 de Junio de 2026
13,8%
11,3%
9,2%
7,2%
6,2%
4,3%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
La recta final de 'Supervivientes' sigue dominando la noche de los martes. La semifinal del reality de Telecinco, marcada por el tradicional apagado de la palapa y la despedida definitiva de Honduras antes de la gran final, vuelve a liderar con un 15,6% de cuota de pantalla. Sin embargo, el formato acusa su larga duración y pierde seguimiento respecto a semanas anteriores, quedándose en 907.000 espectadores y alejándose aún más de la barrera del millón.
La segunda posición es para 'En tierra lejana', que firma un 12,4% y logra una notable subida de 1,5 puntos en Antena 3 y se acerca a los 900.000 espectadores. La serie turca confirma así su buen momento y se consolida como la principal alternativa al reality de supervivencia.
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Por detrás, 'Al cielo con ella' mantiene prácticamente intactos los resultados de la semana pasada. El programa reúne a 539.000 espectadores y registra un 7,4% de share. Muy cerca se sitúa 'Código 10', que alcanza un 8,5% de cuota de pantalla y supera ligeramente el medio millón de seguidores, aunque pierde nueve décimas respecto al martes anterior.
La parte baja de la noche deja una nueva caída para 'Cara al show'. El espacio presentado por Marc Giró marca su peor dato desde el estreno con un 3,8% de cuota, cediendo nada menos que 1,8 puntos en una semana. Por su parte, 'Versión española' registra un 2,5% con la emisión de "La casa", seis décimas menos que hace siete días.
En el access prime time apenas se producen cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 12,6% de cuota de pantalla, aunque pierde ocho décimas respecto a la semana anterior. La segunda plaza es para 'La revuelta', que firma un 10,3% y se mantiene en cifras muy similares a las del martes pasado.
Muy cerca aparece 'Horizonte', que continúa mostrando una gran fortaleza en Cuatro. El programa de Iker Jiménez sube ocho décimas y alcanza un 10,1% de share, reuniendo además a 1,15 millones de espectadores. Más atrás queda 'El intermedio', que anota un 7,2% y pierde medio punto en una semana.
Por último, en La 2, el encuentro de clasificación para el Mundial femenino logra acercarse al 7% de cuota de pantalla, convirtiéndose en una de las ofertas más competitivas de la cadena pública en la franja, y mejorando ligeramente a la habitual emisión de 'Cifras y letras'.
Prime time
La revuelta 1.172.000 10,3%
Al cielo con ella539.000 7,4%
Fútbol: Clasificación mundial femenino 757.000 6,9%
Versión española presentación 196.000 2,3%
Versión española 232.000 2,5%
El hormiguero 1.462.000 12,6%
En tierra lejana879.000 12,4%
First Dates559.000 5,5%
Horizonte1.150.000 10,1%
Código 10504.000 8,5%
First Dates1.046.000 9,1%
Supervivientes: Semifinal907.000 15,6%
La Sexta Clave490.000 5,1%
El intermedio825.000 7,2%
Cara al show con Marc Giro277.000 3,8%
Late night
- Las reposiciones de 'Al cielo con ella' mejoran al 'Imprescindibles' de hace una semana
- 'En tierra lejana' también sube en el late night de Antena 3 (+0,6)
Al cielo con ella175.000 4,9%
Al cielo con ella88.000 4,5%
Versión española coloquio 118.000 1,9%
Las recetas de Julie 50.000 1,3%
Conciertos Radio 3 28.000 1,2%
Hoteles gourmet24.000 1,4%
En tierra lejana212.000 7,2%
Sportium Game Show67.000 4,1%
En el punto de mira 132.000 7,2%
Gran Madrid Show143.000 8,1%
Cara al show con Marc Giro50.000 1,9%
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' sigue en máximos y sube 2 puntos en siete días
- El papa León XIV no convence en la tarde de La 1
- '¡Allá tú!' se convierte en lo mejor de la tarde de Telecinco con un 9,3%
Directo al grano949.000 11,3%
Valle Salvaje733.000 10,4%
La promesa821.000 12,0%
El Papa León XIV, en España: Vigilia en el estadio olímpico778.000 8,8%
Saber y ganar677.000 7,3%
Grandes documentales338.000 4,2%
Un año salvaje en la tierra 326.000 3,8%
El glotón salvaje358.000 4,8%
Malas lenguas512.000 7,4%
Sukha196.000 2,8%
Trivial Pursuit281.000 3,5%
Sueños de libertad1.358.000 15,4%
Y ahora Sonsoles740.000 10,4%
Pasapalabra1.529.000 18,6%
Todo es mentira592.000 7,3%
Lo sabe, no lo sabe467.000 6,8%
El tiempo justo649.000 8,1%
El diario de Jorge586.000 8,6%
¡Allá tú!738.000 9,3%
Zapeando456.000 5,3%
Más vale tarde385.000 5,5%
Mañana
- 'La hora de La 1' cae tres puntos en siete días
- 'Espejo público' cede en Antena 3 con Díaz Ayuso (-0,4)
- 'El programa de Ana Rosa' también pierde audiencia en Telecinco (-2,1)
La hora de La 1334.000 16,9%
Mañaneros 360450.000 17,8%
El Papa León XIV, en España: Rezo en la catedral de Barcelona812.000 14,5%
Aprendices de depredadores33.000 3,4%
Arqueomania 31.000 2,4%
Escocia, un año salvaje 22.000 1,3%
Agrosfera31.000 1,7%
Aquí hay trabajo55.000 2,7%
La aventura del saber62.000 2,7%
Zoom tendencias62.000 2,7%
Las recetas de Julie 69.000 2,8%
El western de La 2 111.000 3,2%
El cazador152.000 2,3%
El cazador287.000 3,1%
Espejo público324.000 12,6%
Entrevista 364.000 17,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 820.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.539.000 20,0%
Love Shopping TV9.000 1,1%
¡Toma salami! 27.000 2,2%
Alerta Cobra 26.000 1,6%
Alerta Cobra 47.000 2,5%
Alerta Cobra 72.000 3,3%
En boca de todos277.000 8,6%
La mirada crítica183.000 10,7%
El programa de AR243.000 10,7%
Vamos a ver299.000 8,5%
El precio justo499.000 7,1%
Aruser@s el humorning167.000 12,1%
Aruser@s278.000 12,9%
Al rojo vivo313.000 8,2%
Informativos
La sobremesa del martes deja un movimiento llamativo respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' escala 1,6 puntos hasta el 23,7% y consolida un liderazgo que ya era holgado, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y cae al 8,8%, el retroceso más acusado de la franja. En sentido contrario, 'laSexta noticias 14h' suma 1,4 puntos y se acerca al 9,6%, recortando distancias con Cuatro. El 'Telediario 1' aguanta con solidez en el 13,4%, apenas cuatro décimas menos que la semana pasada, y el 'Informativo territorial 2' mejora en cambio 1,6 puntos hasta el 13,3%.
En la noche, el panorama es más plano pero no exento de matices. 'Antena 3 noticias 2' cede medio punto respecto al martes anterior y se queda en el 18,0%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno. 'Informativos Telecinco 21:00' baja 0,7 puntos hasta el 7,4%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' sube 0,7 puntos hasta el 6,0% y recorta la brecha con Telecinco. 'laSexta noticias 20h' se mantiene exactamente igual que hace una semana, en el 7,4%, empatada con Telecinco en la parte baja de la tabla.
Telediario 11.275.000 13,4%
Informativo territorial 21.266.000 13,3%
Noticias de la mañana237.000 14,2%
Antena 3 noticias 12.248.000 23,7%
Antena 3 noticias 21.796.000 18,0%
Noticias Cuatro 1654.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1476.000 5,1%
Noticias Cuatro 2463.000 6,0%
El matinal86.000 7,5%
Informativos Telecinco 15:00835.000 8,8%
Informativos Telecinco 21:00724.000 7,4%
laSexta noticias 14h819.000 9,6%
laSexta noticias: Jugones561.000 5,8%
laSexta noticias 20h575.000 7,4%