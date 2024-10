Por Alejandro Rodera |

Al comienzo de 'Amarilla', una escritora en horas bajas queda con una colega que acaba de cerrar un lucrativo acuerdo con una plataforma de streaming. Esa misma noche, un giro de los acontecimientos provoca que la protagonista acabe catando las mieles del éxito de su compañera, aunque lo realmente adictivo de la obra de R. F. Kuang no es tanto ese ejercicio de suplantación, sino su retrato de la industria editorial y su sátira sobre la apropiación cultural en el contexto social actual.

Portada de la edición indonesia de 'Amarilla'

Con esas virtudes, la novela lanzada en mayo de 2023, y editada en España por Hidra, se ha convertido en todo un fenómeno superventas y, como era de esperar,. Como adelanta Variety, Lionsgate Television ha adquirido los derechos de 'Amarilla' con. Por el momento, el proyecto está en un estado totalmente embrionario y no tiene ninguna plataforma o cadena asociada, pero sí se ha anunciado que(' Yellowjackets ')si finalmente sale adelante. Tempo Wubato Productions y Captivate Entertainment producirán junto a Lionsgate.

Así pues, la compañía detrás de éxitos como 'Mad Men', 'Orange Is the New Black' o 'Nurse Jackie' y de otras joyas más recientes, como 'Minx' o 'Mythic Quest', tratará de aprovechar el tirón de una marca tan establecida como la de Kuang, que en los últimos años ha despuntado también con la trilogía de 'La guerra de la amapola'. Tras brillar en el terreno de la fantasía, 'Amarilla' fue un cambio de tercio que le sirvió para jugar con la idea de una joven estadounidense que retoma una obra inconclusa de su amiga de origen chino.

Desarrollo en paralelo

Otra aclamada obra de Kuang, 'Babel', también tiene en marcha una adaptación. La novela ganadora del prestigioso premio Nébula tiene lugar en una reimaginación del Oxford del siglo XIX. La acción se desarrolla en el Instituto Real de Traducción de Oxford, una institución mágica que es capaz de encontrar significados ocultos perdidos en la traducción. En este caso, Wiip ('Mare of Easttown') y Temple Hill Entertainment ('Crepúsculo') son las productoras responsables, como desveló Deadline en febrero de este mismo año.