Las intervenciones de Lorena Castell en 'Zapeando', programa diario de laSexta capitaneado por Dani Mateo, nunca dejan indiferente a nadie. Esta vez, la catalana sorprendía a los espectadores, y a sus propios compañeros, desvelando una información de su antigua vida profesional que jamás había hecho pública.

Lorena Castell en 'Zapeando'

Aprovechando uno de los muchos memes que habitualmente ofrece el espacio de Mateo y ante una pregunta de Valeria Ros, la colaboradora revelaba que en su día trabajó de manera profesional en una tienda de perforaciones en Barcelona. "¿Os habéis hecho alguna vez un piercing en la lengua?", preguntaba Ros, tras un vídeo en el que se veía a un cangrejo pinzando la lengua de una joven. La catalana confirmaba lo que decía su compañera sobre cómo se hacían y, además, añadía que había hecho piercings.

Castell no dejó pasar la oportunidad de contar de manera breve su experiencia en el sector de las perforaciones antes de estar en televisión: "Estuve trabajando dos años en un local. La gente venía y pagaba para que se los hiciese", afirmaba con rotundidad ante las bromas de los allí presentes. Tras estas palabras, la cosa no quedó ahí, ya que la de Barcelona lanzó un mensaje a cámara: "Gente de Barcelona a la que os he hecho un piercing, escribid al programa".

Su pasado como tatuadora

No es la primera vez que Lorena Castell sorprende contando en televisión experiencias de su vida antes de hacerse popular. Hace años ya desveló su pasado como tatuadora profesional mostrando imágenes de diferentes sesiones en las que participaba. Algunos rostros conocidos como los "heavies de Gran Vía" acudieron a ella para tatuarse. Además, en sus redes sociales siempre se pueden ver comentarios de seguidores afirmando haber pasado por sus manos.