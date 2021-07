En el programa 'Zapeando', los colaboradores suelen contar con la libertad de hablar de casi cualquier tema, y así lo hemos podido comprobar durante la tarde del 6 de julio de 2021. Valeria Ros fue la encargada de presentar unos "testículos" de color rosa que sirven para desestresar gracias a su tacto. Aprovechando la forma del invento que tenía entre las manos, la humorista recordó un curioso vídeo que le enseñaron en el colegio.

Valeria Ros y Lorena Castell en 'Zapeando'

"Hay una cosa que no le he contado a nadie. Esto yo lo vi en el instituto, que nos pusieron un vídeo, que aparte de que tú te desestreses tocando esto, luego también puedes desestresar a las personas", empezaba explicando Valeria Ros. "¿Cómo?", se preguntaba Lorena Castell, temiéndose lo peor de su compañera de mesa en 'Zapeando'.

"Pues haciendo el azucarillo. ¿Qué es el azucarillo? Tú le enganchas los huevos y les das la vuelta. Como cuando coges un azucarillo y tiras el azúcar. Das la vuelta a los testículos y haces la campanilla azucarillo. Y haces un masaje desestresante", añadía la cómica, ante la mirada atónita de Cristina Pedroche. "A ver, un momento. ¿Lo estás diciendo con testículos reales?", cuestionaba la sustituta de Dani Mateo en verano.

Zanjado

"Sí, con testículos reales", contestaba Valeria Ros, provocando un gran revuelo en el programa de laSexta. "Vale, no hagamos caso a Valeria. Huevos reales, no a esta hora", replicaba Lorena Castell, cortando la técnica de relajación de "huevos" que había empezado a contar la humorista. "Bueno, perdonad, no sabía que era tan fuerte", se disculpaba la misma entre las risas de sus compañeros, dejando a un lado el juguete de color rosa que tenía en las manos.