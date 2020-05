Carlos Sobera ofrece 'Supervivientes 2021' a Nagore Robles: "Juro que en algún momento iré"

Son ya muchas las ediciones de 'Supervivientes' en las que los espectadores han reclamado la participación de Nagore Robles, una de las colaboradoras más carismáticas de la televisión. De momento la vasca se resiste, y eso que su carrera en la pequeña pantalla comenzó como concursante de 'Gran Hermano 11' y, posteriormente, participó y ganó en 'Acorralados'.

Los tertulianos de 'Tierra de nadie' analizaban este martes la nostalgia de los concursantes que están en Honduras cuando Nagore recordaba su participación en su último reality. “Yo cuando estuve en ‘Acorralados’ decía lo mismo y echaba de menos a todo el mundo. Pero cuando volví decía '¿y esta gente quién es? No los quiero ni ver, me están poniendo la cabeza como un cencerro'", bromeaba, y añadía: "Y hasta el día de hoy, no los he vuelto a ver”.

Nagore Robles promete participar en 'Supervivientes'

“Eso es porque no has ido a ‘Supervivientes’. Si vas, te va a entrar este mismo sentimiento”, le tentaba Carlos Sobera. La colaboradora evitaba recoger el guante echando mano del humor: "Prometo que en la próxima pandemia me piro a ‘Supervivientes'". El presentador, no obstante, insistía y anunciaba que "en la próxima edición Nagore va a estar”.

“Aquí, seguro", replicaba ella, refiriéndose al plató. Ante la insistencia de sus compañeros, finalmente se ponía seria: "Ya vamos viendo. Yo prometo, y aquí queda grabado, que en algún momento voy a ‘Supervivientes’. Ese será mi primer reality. Lo juro". Sin embargo, dejaba en el aire si saltaría desde el famoso helicóptero en 'Supervivientes 2021' porque "el año que viene no sé qué estaré haciendo”.

Nagore, contra Rocío Flores

En la gala de este martes Hugo Sierra volvió a recibir el apoyo de la audiencia y se salvó de las nominaciones, dejando la expulsión en un duelo entre Ivana Icardi y Jorge Pérez. Continuando con el análisis de 'Supervivientes 2020', Nagore no dudaba en mojarse y poner en valor el concurso de los dos nominados: "Me da pena que se pueda ir Ivana o Jorge, grandes concursantes, y que la pava de Rocío siga ahí". Una sentencia firme contra una de las grandes protagonistas de la edición y uno de los grandes valores de audiencia de Telecinco.