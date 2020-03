Nagore Robles se ausenta de 'MYHYV' por precaución por coronavirus tras encontrase mal

El planeta se encuentra en jaque por la rápida expansión del coronavirus COVID-19. En nuestro país ya encontramos 18.077 casos de contagio, con 834 personas fallecidas y 1.107 pacientes recuperados. Esta grave alerta sanitaria ha obligado al Gobierno a tomar importantes medidas de contención en toda la población, unas medidas que se están haciendo muy visibles también en nuestra pequeña pantalla. Los formatos ya se emiten sin público presente en plató, se realizan con equipos reducidos y teletrabajando desde sus hogares. Además, muchos de ellos se han paralizado y no volverán hasta que la crisis se calme en unas semanas; la industria audiovisual al completo está en jaque.

Nagore Robles, asesora del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Pues bien, más allá de todo esto, muchos rostros se están manteniendo en sus hogares por precaución. El último caso de este tipo es Nagore Robles, actual "opinionista" de 'Mujeres y hombres y viceversa', el dating-show diario de Cuatro. La asesora del amor ha realizado una serie de vídeos en su perfil oficial de Instagram en los que aclara el motivo de su ausencia del programa este viernes 20 de marzo. "Simplemente deciros que me duele la garganta, me duele también la cabeza y el asma que llevo siempre. Nada alarmante, ni mucho menos, pero por precaución este viernes no iré a 'Mujeres y hombres y viceversa'", ha dicho la vasca en un vídeo en el que pese a todo, la vemos sonriente.

Optimista ante la cuarentena preventiva

Robles ha querido explicar que ha realizado este vídeo para evitar alarmismo de ningún topo cuando el público no la vea sentada en su sitio habitual y piense que puede estar contagiada de COVID-19. "No quiero que este viernes en el directo, que tenéis que ver por cierto, al no verme os alarméis. No pasa nada, simplemente es precaución, me quedaré en casita", ha seguido contando la expresentadora del dating-show. Esta muestra positividad y está convencida que lo que tiene no es coronavirus. "Estoy segura que he cogido frío, que el último día en el plató sí hacía mucho frío, pero he preferido ser precavida".

'MYHYV' suspendido por el COVID-19

Nagore Robles no acudirá este viernes 20 de marzo y no podrá por tanto despedirse de la audiencia ya que el dating-show de Bulldog TV queda suspendido hasta nuevo aviso. Mediaset España ha decidido paralizar la producción y emisión del espacio hasta que se supe la crisis del coronavirus, tal y como ha podido conocer en exclusiva FormulaTV. La intención del grupo de comunicación es poder retomar la emisión del mismo en Cuatro una vez se supere la actual alerta sanitaria en la que vive el país.