'La promesa' vivirá el regreso de Simona mientras Santos intenta abusar de Vera

Por Toño García Rodríguez |

El capítulo de 'La promesa' emitido el viernes 31 de mayo mostró a los espectadores con una fuerte discusión entre Cruz y Alonso, provocada por las malas artes de Lorenzo. Una discusión que María Antonia aprovechó para acercarse al Marqués. Además, la relación entre Martina y el conde de Ayala no lograba mejorar y Martina seguía sin tolerar a la pareja de su madre, a pesar de que esta intentó mediar en la relación entre su hija y pareja. Otra relación que tampoco parecía ir bien era la de Adriano y Catalina, de la que Cruz y Lorenzo mostraban no tener ninguna expectativa. Catalina seguía enfadada con la primera y, hasta que esta no le pidiese perdón, no pensaba volver al palacio.

'La promesa'

¿Qué pasará este lunes?

Tras el encontronazo con Gregorio,. Tras hablar con Rómulo y este con el Marqués, dos guardaespaldas custodiarían a partir de ese momento la puerta de la habitación de Pía. Por su parte,. Sin embargo, el cocinero trató de evitarla, a pesar de que Candela le animaba a que no fuese tan brusco con ella. En este triángulo amoroso,

Esta semana, la serie diaria de La 1 afronta duros desafíos personales. En la entrega del lunes 3 de junio, Pía no conseguirá tranquilizarse, a pesar de contar con los dos nuevos guardaespaldas. Sus compañeros empezarán a temer que su catastrofismo oculte algo más allá. Santos sobrepasará todos los límites, intentará abusar de Vera y Ricardo intervendrá para tratar de poner freno a su propio hijo. Simona regresará a La Promesa mucho más feliz que últimamente; el motivo tendrá que ver con Virtudes.

Por otro lado, María Fernández seguirá escribiendo su libro hasta que Petra la acabe pillando, lo que provocará que acabe castigada de una forma muy severa. Al mismo tiempo, en las trincheras de la guerra, Manuel se dará cuenta de que la estrategia planteada en combate es la errónea, pero será tarde cuando descubra que Curro va directo a la boca del lobo.