Por Redacción |

'La promesa' se ponía patas arriba en el episodio del 30 de mayo de 2024 para dar con el paradero de Gregorio, desaparecido tras sus amenazas. Santos aprovechaba para intentar forzar una relación con Vera, a la que chantajea con revelar cosas de su pasado. Mientras tanto, Jana y Salvador descubrían la existencia de un plan secreto del que está detrás María Fernández y las notas que toma constantemente.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Por su parte,, a pesar de la insistencia de la marquesa y su amiga por que aceptara la invitación para acudir al teatro con él. Al mismo tiempo, la relación entre Simona y Virtudes avanza poco a poco después de que Candela consiguiera un cambio inesperado en esta última. Por su parte,, confirmándose así la advertencia de Margarita.

La entrega del viernes 31 de mayo contará con una fuerte discusión entre Cruz y Alonso, tras las malas artes de Lorenzo. Una discusión que María Antonia aprovechará para acercarse al Marqués. Además, la relación entre Martina y el conde de Ayala no mejorará. Martina seguirá sin tolerar a la pareja de su madre, a pesar de que esta intente mediar en la relación entre su hija y pareja. Otra relación que tampoco parece ir bien es la de Adriano y Catalina, de la que Cruz y Lorenzo no creen que llegue a nada. Catalina sigue enfadada con la primera y hasta que esta no le pida perdón no volverá al palacio.

Tras el encontronazo con Gregorio, Pía está destrozada y Jana tendrá una idea para animarla. Tras hablar con Rómulo y este con el Marqués, dos guardaespaldas custodiarán la puerta de la habitación de Pía. Por su parte, Vera seguirá intentando acercarse a Lope, del que está enamorada. El cocinero tratará de evitarla, a pesar de que Candela le anime para que no sea tan brusco con ella. En este triángulo amoroso, Santos aprovechará para seguir con su chantaje a Vera y estará dispuesto a saltarse todos los límites con ella.