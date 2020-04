La pulla de Cristina Rodríguez a Pelayo por comprar un perro: "Adopta un perro huérfano por el coronavirus"

Pelayo Díaz se ha convertido en los últimos días en el centro de las críticas debido a la decisión que tomó junto a su marido Andy McDougall de comprar un perro de lujo a un criadero nacional y que este fuera enviado por correo. Muchas personas se alzaron en contra del influencer, asegurando que debería haber adoptado a causa del gran número de perros abandonados que hay en las perreras, lo que provocó que Díaz se defendiera.

Cristina Rodríguez

Pero también ha habido una voz cercana a él que le ha lanzado una pulla y no es otra sino Cristina Rodríguez. La que fuera su compañera de 'Cámbiame' ha aprovechado una publicación de Natalia Ferviú, la tercera miembro del plantel inicial de estilistas del programa de Telecinco, para sumarse a las críticas a la actitud de Pelayo Díaz.

Ferviú compartía en sus redes sociales una imagen con actitud pensativa en la que preguntaba "¿Qué estoy pensando?". La diseñadora fue tajante con su respuesta a la imagen, llevándose el aplauso de muchos seguidores de Ferviú: "Si adoptas un perro que se haya quedado huérfano por haber perdido a su dueño por el coronavirus". La protagonista de la imagen le respondía con un emoticono de un corazón.

No es el primer zasca

Cristina Rodríguez ya aseguró en el pasado que no es amiga de Pelayo Díaz, afirmando que le pareció normal que no la invitara a su boda, a la cual tampoco acudió Natalia Ferviú: "Me hubiera parecido rarísimo que me invitara, la verdad", explicabala estilista de 'Élite' en una entrevista. "Pelayo ha hecho la boda que ha querido. Está fenomenal", comentaba, para después criticar la falta de comida y bebida en el enlace según le habían contado personas que sí asistieron.