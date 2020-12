La pulla de Mónica López a Javier Maroto: "Los homosexuales se casan a pesar del PP"

En la mañana del viernes 18, Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, visitó 'La hora de La 1' para conceder una entrevista centrada principalmente en la gestión de la pandemia de coronavirus y las políticas sociales, a raíz de la aprobación de la Ley de Eutanasia. Durante el programa, el político protagonizó un tenso momento con la presentadora del espacio, Mònica López.

La incómoda situación se producía a raíz de una pregunta que recibía el programa por parte de un espectador: "El PSOE saca pecho de sus avances sociales, pero, ¿de qué avances sociales se enorgullece el PP?". Maroto comenzaba haciendo referencia a la introducción de la pregunta: "Hoy es normal que todos votemos en igualdad. Esto no era así hace mucho tiempo. El Partido de Izquierda Radical votó en contra de que las mujeres pudieseis votar", dijo Maroto refiriéndose a un partido político nacido en la década de los años 30. Posteriormente, pasaba a responder: "El mayor avance social, el que más oportunidades ha dado, es el empleo".

El ambiente se volvía más tenso con una réplica de la presentadora, que comentaba: "Eso no son políticas sociales, señor Maroto". El político, sorprendido, elevaba la voz para contestar: "¿Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en Televisión Española. Esto sí es un cambio en Televisión Española" mientras guiñaba un ojo con sorna. "Usted sabe que la pregunta iba encaminada a derechos sociales; evidentemente sin trabajo y sin dinero no hay vida", comentaba López, a lo que el portavoz del PP espetaba: "Igual no ha visto la pregunta porque se proyectaba en la pantalla de atrás, pero ponía políticas sociales y el empleo es sin duda una política social".

Pulla por el matrimonio igualitario

López también preguntó al político por su opinión sobre la Ley de Eutanasia, sobre la que el Partido Popular votó en contra y a la que Maroto se refirió como "una imposición": "¿Contra la ley de la eutanasia no puede pasar como con la ley del matrimonio homosexual, que dijeron que la iban a derogar y no lo hicieron?", preguntaba la presentadora. "Está mezclando churras con merinas", replicó. Posteriormente, Maroto comentó que en España las mujeres podían votar "a pesar de que el Partido de Izquierda Radical votase en contra", a lo que López respondía: "Los homosexuales se casan en España a pesar de que el PP votara en contra", en referencia al recurso que presentó el PP para derogar la Ley de Matrimonio Igualitario de la que posteriormente Maroto hizo uso, casándose con su marido en el año 2015.