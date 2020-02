¿Qué es el Segundo Dividendo? Guía para seguir viendo todos los canales tras el nuevo "apagón" de la TDT

¿Qué es el Segundo Dividiendo? ¿Por qué debo resintonizar mi televisor? ¿Perderé algún canal tras el nuevo apagón? Si tú también te has hecho estas preguntas, que no cunda el pánico. La señal de la TDT (Televisión Digital Terrestre) debe hacer hueco al 5G y, para que la nueva tecnología móvil funcione correctamente, deben liberarse algunas frecuencias. Durante este proceso no se perderá ningún canal.

Toca resintonizar la TDT de nuevo

Lo primero que debes saber es que la fecha límite es el 30 de junio de 2020, con pequeñas salvedades para ciertas regiones. Si vives en un bloque de pisos, el presidente o administrador de la comunidad debe contratar a un instalador registrado para adaptar la antena. Básicamente consiste en colocar amplificadores de los canales nuevos y ajustar los niveles. Si vives en vivienda unifamiliar, todavía más fácil: solo tendrás que resintonizar los canales para seguir disfrutando de la televisión como hasta ahora.

¿Por qué hay que resintonizar?

La TDT se emite a través de ondas, las cuales ocupan una parte del espectro radioeléctrico. Este espectro es compartido por los servicios de televisión, radio, telefonía y otros tipos de comunicaciones. Desde el 1 de abril de 2015 las emisiones de televisión han ocupado los denominados canales 21 al 59. Ahora, la tecnología 5G requiere la liberación de parte de ese espectro. Es decir, que algunos servicios deberán migrar sus frecuencias para dejar sitio a las nuevas comunicaciones móviles.

Las frecuencias entre 694 y 790 MHz, que se corresponden con los canales 49 al 60, son las que habrá que dejar libres para cedérselas a la telefonía móvil de última generación (5G). Eso es lo que se conoce como Segundo Dividendo Digital, un proceso es de obligado cumplimiento para todos los radiodifusores españoles, de acuerdo a la normativa europea, por lo que es imprescindible acometerlo para empezar a hacer uso del 5G.