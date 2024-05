Por Redacción |

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' ya llevan dos meses en Honduras aislados de sus familias. En las últimas semanas hemos visto cómo algunos han ido recibiendo las visitas de sus allegados, como Arantxa del Sol, Ángel Cristo o Miri Pérez-Cabrero. Por eso mismo, Gorka Ibarguren tomó una llamativa decisión para que la organización del programa le trajera a su novia.

Gorka Ibarguren, desnudo en 'Supervivientes 2024'Mediaset España

. No le gusta salir en la tele, no quiere que se sepa quién es. Es tímida. Pero viendo cómo lo estamos pasando aquí de mal...", le comentaba a Ángel Cristo . Este, por su parte, le daba su opinión al respecto: "Debería venir porque si pretende ser tu novia toda la vida".

Tras esto, el exconcursante de 'El conquistador' se quitaba el bañador y se metía desnudo en el mar para exclamar: "¡Andrea, mi niña, me tienes que visitar! ¡Que te quiero mucho! ¡Mi amor, visítame! ¡Eres lo que más quiero en esta vida! ¡Me tienes que visitar, mi amor!". De este modo, las cámaras no solo captaban su culo, sino también sus gritos pidiendo que su novia viajara a los cayos.

La razón de su desnudo

Gorka no se metía en el agua desnudo sin ningún motivo, sino que poco después aclaraba las razones a sus compañeros de Playa Condena. Al salir del agua, Blanca Manchón y Arkano comenzaban a imitarlo junto a las risas de Miri Pérez-Cabrero. "Estabas subido en un toro mecánico", comentaba entre risas la deportista. "¿De verdad? ¿Como para que mis suegros me maten?", se preocupaba el vasco. La exconcursante de 'MasterChef' decía que había conseguido su propósito de salir desnudo, a lo que su compañero respondía: "No, es para ver si así alguien me hace más caso". Acto seguido, Manchón le daba la razón y comenzaba a imitarlo junto al rapero.