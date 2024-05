Por Beatriz Prieto |

El séptimo programa de 'MasterChef 12', emitido la noche del lunes 6 de mayo, incluyó la repesca de David en la prueba de exteriores. Un ecuador que dio paso a una nueva prueba eliminatoria, en la que Samya fue finalmente la expulsada por un plato incomestible. Toda una sorpresa para sus compañeros, dado que estaban a la espera de que la aspirante utilizara su caja dorada, cuyo contenido conocerán en la próxima entrega cuando, para su sorpresa, Samya regrese de nuevo a las cocinas.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' tras la repesca de David en el programa 7

El primer reto consistió en elaborar un plato libre con frutas, verduras, cereales, legumbres o frutos secos como protagonistas. Además, los aspirantes solo podían incluir una única proteína animal, al igual que debían usar obligatoriamente el electrodoméstico que les había tocado.que, por desgracia, no evitó que se llevara un delantal negro como sanción por no respetar el "manos arriba" al concluir el tiempo.

"Esperábamos algo más de vosotros", confesó el jurado al resto, después de coronar el trabajo de Ángela como el mejor, por lo que acabaría formando parte de la carta del restaurante de 'MasterChef'. Además, la aspirante fue capitana en la prueba de exteriores, junto a Gonzalo, y eligió escoger los platos y renunciar a tener un aspirante extra. La jugada le salió bien, puesto que la llevó a la victoria junto a Alberto, María y Celeste al tener menos fallos que sus rivales y tras un cocinado en el que Ángela fue "una grandísima capitana" en palabras de los jueces: "En términos de liderazgo y gestión no te puedo poner ni un solo pero".

Una expulsión efímera

De regreso en las cocinas con Pulga, José, Pilar, Samya y Gonzalo luciendo delantales negros, los aspirantes en la cuerda floja tuvieron que tratar de adivinar los 42 ingredientes que contenía una sopa tailandesa, con los que tendrían que cocinar un plato libre. Un desafío que ya complicó las cosas para Samya, al ser la que menos adivinó, concretamente solo pollo, mejillones y chile. Al concluir la cata, José y Gonzalo fueron quienes "nos han conquistado en palabras del jurado". Pilar fue la siguiente, gracias a un trabajo "bastante bien" hecho que dejó la decisión final entre Pulga y Samya.

La marroquí fue finalmente la expulsada a causa de un plato que "no tenía ningún sentido y no se podía comer", con demasiados errores, para sorpresa de unos compañeros que esperaban que utilizara la caja dorada. No obstante, Samya volverá en la siguiente entrega gracias a su delantal de la segunda oportunidad, que ganó hace varias semanas, pero que no evitó que la aspirante estuviera a punto de llorar al ver las lágrimas de Celeste al pensar que se iba definitivamente. "He aprendido un montón. A pesar de haber tenido movidas con mucha gente, me llevo a personas que realmente me gustan", reconoció la efímera expulsada, cuyo regreso promete dejar anonadados a sus compañeros.