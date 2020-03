¿Qué hace ahora Víctor Elías, el inolvidable Guille de 'Los Serrano'?

El 3 de marzo de 1991 nacía Víctor Elías. De padres artistas –un erudito del arpa y una actriz- comenzó muy pequeño a relacionarse con el mundo de la interpretación. Inicialmente se interesó por el teatro, y con tan solo cuatro años ya estaba subido encima de los escenarios representando obras tan destacadas como "Fedra". Tres años más tarde, recibió su primer trabajo en la pequeña pantalla: un papel episódico en 'Hermanas'. Pero su gran momento llegó en 2003, cuando Telecinco estrenó una de las ficciones más exitosas de la cadena: 'Los Serano'. Elías interpretaba a Guille, el hijo mediano de Diego Serrano (Antonio Resines), desde el principio hasta el final de la serie.

Después de vivir aquel polémico final de la ficción, el madrileño continuó relacionándose con la televisión con varios papeles secundarios. En 2011 compartió escenas con Macarena García en ' Punta Escarlata ' y se metió en la piel de Alfonso de Castilla en ' Isabel '. Tres años más tarde regresó a la pequeña pantalla para interpretar a Pablo en 'Aula de castigo' y realizó cameos en en ' Paquita Salas ' y ' Looser '. Pero la interpretación no es su única gran pasión. Desde hace años, el actor compagina su carrera en televisión con la música. Una faceta en la que está completamente volcado.

Gracias a lo activo que es en sus redes sociales, estamos al día de sus avances personales y profesionales. Últimamente le hemos visto tocar el piano y grabar con cantantes de la talla de Nerea Rodríguez, María Parrado o Fran Perea, entre otros, y hacer sus propias covers y compartirlas con sus seguidores. En más de una ocasión ha sido el centro de la noticia de muchos medios por el cambio, tanto físico como profesional, que ha dado. En FormulaTV te contamos a qué a se dedica en la actualidad.

1 Parte de la plantilla de artistas Yamaha

Víctor Elías con un teclado Yamaha

Poco después de encaminar su trayectoria profesional hacia la música, Víctor Elías se decantó por el piano y fichó por Yamaha para colaborar con Yamaha Synths, parte de la marca encargada de los sintetizadores, perfectos para poder llevarlo a cualquier sitio y así tocar el teclado en conciertos, actuar en directo y también preparados para grabar en estudio. Un tiempo después, tras comprobar su talento y su habilidad con los instrumentos, la compañía japonesa le propuso formar parte de su plantilla de artistas.

Desde ese momento, el madrileño está esponsorizado por Yamaha y comparte plantilla con artistas procedentes de todas las partes del mundo, especializados en diferentes instrumentos, como Andreas Bennetzen, Cesare Picco, Chris Minh Docky o Franz Schindbleck, entre otros. En la propia web de la empresa, Elías confesó que la serie de sintetizadores que más utilizaba era Motif y que le apasionaban los reface, miniteclados portátiles.

2 Director musical de grandes cantantes y galas

Dani Fernández y Víctor Elías

En mayo de 2017 se subió al escenario con Sofía Ellar, una cantante londinense de nacionalidad española que destaca por su arrolladora personalidad y su dulce voz, que ya ha conseguido llenar lugares tan importantes como el Wizink Center de Madrid. Formó parte de su banda, ocupando el puesto de teclista, y le acompañó por toda España en su gira "Seis peniques". Además de eso, fue el responsable de la dirección musical de su disco homónimo.

Lleva unos meses acompañando musicalmente a Dani Fernández, otro artista que no hace más que triunfar, en "Incendios", su primer disco cuyo tour empezó en octubre de 2019 y continúa, por el momento, hasta agosto de 2020, participando también en algunos de los mejores festivales del país. En 2017 se unió a Cadena Dial para llevar la dirección musical de los premios Vive Dial, y desde ese momento ha continuado al frente del puesto todos los años, y de los Premios Dial. Además de director, también ha acompañado a artistas de la talla de Rosana o Carlos Rivera, entre muchos otros, delante del teclado.

3 Teclista de musicales de éxito

Víctor Elías y la banda de Dios con Javier Calvo en "La llamada"

En el año 2013 llegó al Teatro Lara una comedia musical con la dirección de Javier Calvo y Javier Ambrossi, bajo el nombre de "La llamada". Este proyecto, que en principio estaba programado para unas pocas funciones y una duración aproximada de un mes, cosechó tanto éxito que aún continúa en cartel, y sigue llenando la sala día tras día. Desde el primer momento, Elías formó parte de La Banda de Dios, el conjunto que se encarga de poner música a la voz de las actrices en cada una de las canciones que conforman la obra.

Su relación con los Javis era tan estrecha y confiaban tanto en su talento que decidieron contar con él también para interpretar el papel de Joseba en el largometraje homónimo estrenado en 2017. Aunque en el musical el personaje solo es mencionado y no aparece físicamente en la función, en la película seguía siendo el novio de Susana Romero y era protagonista de algunas secuencias. Además, ha participado en musicales tan conocidos como "The Hole 2" o "Un chico de revista", como director musical de "Cuando menos te lo esperes" y como actor en obras de teatro que han conseguido sold outs constantes como "Todo es mentira".

4 De gira con Taburete o Fran Perea

Fran Perea y Víctor Elías

Además de componer y de seguir creciendo como artista, ha ayudado a muchos cantantes en los arreglos de sus canciones y encima de los escenarios de sus conciertos y giras. Además de actuar con Dani Fernández y Sofía Ellar, también ha tocado junto a Nora Norman y Taburete en sus espectáculos, viajando hasta México y Latinoamérica con el grupo de Guillermo Bárcenas y Antón Carreño. Se ha encargado de los arreglos del álbum de Modestia Aparte, trabajando con cantantes como Chenoa o José Merce, entre otros, y ha tocado con Manolo García, Angy Fernández o Gemeliers.

Entre enero y febrero de 2020 salió de gira con Nerea Rodríguez, Raoul Vázquez y Ricky Merino, trabajando con ellos en #3Tour durante cuatro conciertos en los que los tres concursantes de 'OT 2017' se abrían en canal musicalmente hablando. A mediados de febrero, después de terminar la gira, visitó 'El chat de OT' para acompañar a Ricky en la presentación de su tercer single, "Perfecto". Actualmente se encuentra trabajando con Fran Perea, con el que coincidió en 'Los Serrano' como su hermano mayor, y al que acompaña en su gira, "Viaja la palabra", con la que está recorriendo España y que llegó hasta Serbia con dos conciertos.

5 Protagonista del MuniJazz con su propio proyecto

Víctor Elías y Jairo Ubiaño en el MuniJazz

La verdadera pasión musical de Víctor Elías es el jazz, como ha reconocido él en muchas ocasiones. A lo largo de su vida ha formado parte de diferentes bandas musicales como Ganga Calé, El Patio o The Folks, entre otros, pero no ha sido hasta 2019 cuando se ha lanzado a la piscina con un proyecto propio, mezclando la música con la diversión. Y es que no está solo en esto. Su compañero en esta aventura es Jairo Ubiaño que, además de su amigo desde hace muchos años y compañero de artistas Yamaha, toca la batería a otro nivel. Los dos hacen vídeos juntos y los suben a las redes sociales, los últimos bajo el nombre de Bonzo Sessions y Stranger Sessions, estos últimos con versiones de cabeceras de series conocidas como 'Stranger Things' o 'Los Simpson'.

En agosto de 2019 actuaron en el MuniJazz, un festival protagonizado por este estilo de música que se celebra en Munilla, un pueblo de La Rioja, desde el año 2004, y que se encarga de acercar el jazz a todos sus seguidores y a todas aquellas personas que pasan el verano en sus alrededores. Ambos fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al evento, inaugurándolo el día 15 por la tarde y regalando un concierto muy atrevido, solo con acordes de teclado y batería, pero muy satisfactorio para los asistentes.